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كيفية التقديم فى وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1440 وظائف للنساء والتخصصات

كتب عبد الله وصيفيفي آخر تحديث
كيفية التقديم فى وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1440 وظائف للنساء والتخصصات
وظائف التدريب التقني والفني

نتابع معكم كافة الأخبار والتفاصيل الهامة حول كيفية التقديم فى وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1440 ورابط التقديم،  حيث يوجد حاليا عدد من الوظائف الخالية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقد تم الإعلان بالفعل عن فتح ابواب التقديمات في الوظائف النسائية في إحدي المسابقات تحت اشراف المؤسسة، وتم عمل المسابقة لتشجيع المرأة علي العمل، وذلك ضمن رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية، والآن نتابع معكم المزيد حول رابط التسجيل وموعد التسجيل رسميا وبالخطوات، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد.

كيفية التقديم فى وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1440

  • الدخول علي الرابط الرسمي للتسجيل 
  • النقر علي مربع “تعبئة الطلب”
  • إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة
  • طباعة رقم الطلب والاحتفاظ به ليتم تقديمه في المقابلة الشخصية

شروط التقديم في الوظائف النسائية 1440

ألا تكون المتقدمة للوظائف النسائية لا تشغل اية وظائف حكومية أخري، كما يجب أن تكون متفرغة تماما لأداء المهام المطلوبة منها، وفي النهاية يجب توافر شهادة  البكالوريوس بتقدير “Honours”

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
كيفية التقديم فى وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1440 وظائف للنساء والتخصصات

موعد القديم في وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1440

تم بالفعل ورسميا فتح الباب للتقديم في وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1440 يوم الأحد الموافق 13 شوال، والجدير بالذكر أن التقديم يكون إلكتروني ثم يتم عمل مقابلة شخصية مع المتقدمين لاختيار من يتم تعيينهم.

تخصصات وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقنى 1440 هـ

ماجستير
  • قسم سياحة
  • قسم إدارة الفعاليات
  • قسم ادارة ضيافة
بكالوريوس
  • قسم إدارة مكتبية
  • قسم نظم معلومات
ادارة اعمال
  • قسم خدمة اجتماعية
  • قسم التامين
  • قسم السلامة والصحة المهنية
  • قسم إدارة الفعاليات
  • قسم ادارة الموارد البشرية
  • قسم التسويق
  • قسم التزيين النسائي

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عن الكاتب

عبد الله وصيفي

كاتب محتوي عربي ومتابع دائم لآخر تطورات السيو لتقديم مقالات بأعلي جودة لدي محركات البحث

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