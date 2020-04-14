كيفية الحصول على تمويل شخصي عبر منصة سلفة خلال 15 دقيقة

تعمل الحكومة السعودية خلال الفترة الماضية على توفير كل سبل الدعم للمواطن السعودي من خلال برامج دعم مالي طارئ يتم الاستعانة بها في أي وقت، لذلك تم إنشاء منصة سلفة للتمويل الشخصي، وهي أول منصة سعودية مصرحة من مؤسسة النقد العربي السعودي، تعمل على أدوات التمويل لمساعدة العملاء على تحقيق الاستقلال المالي، تعمل على تقديم تمويل شخصي طارئ سريع وسريع تصل حتى 5000 ريال سعودي وبداية من ألف ريال سعودي، كحد أدني لطلب التمويل السريع.

خطوات الحصول على تمويل شخصي سريع

يبحث الكثير من المواطنين في الفترة الأخيرة عن كيفية تقديم طلب تمويل شخصي عبر منصة سلفة الإلكترونية، والهدف الأساسي من إنشائها يرجع إلى تلبية احتياجات المواطنين من القروض الصغيرة الطارئ التي لا توفرها البنوك وشركات التمويل الكبيرة، لتقديم على تمويل شخصي قم باتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولاً دخول على موقع سلفة الإلكترونية.

الإلكترونية. قم بتحدد قيمة التمويل “أي المبلغ التمويل المطلوب واختر مدة السداد بالشهور”.

سجل البيانات المطلوبة.

ثم قم برفع الوثائق الداعمة.

في النهاية استلم قيمة التمويل “سوف يتم إيداع مبلغ التمويل إلى حسابك فور اكتمال البيانات”.

مزايا منصة سلفة للتمويل الشخصي