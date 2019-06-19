كيفية الحصول علي قرض عقاري بدون تحويل الراتب من صندوق التنمية العقارية السعودي

صندوق التنمية العقارية اطلق خدمة ” قرض عقاري بدون تحويل الراتب ” حيث تعتبر تلك الخدمة الإلكترونية الجديدة لكي يستفيد منها جميع المستفيدين من المواطنين بكافة أرجاء مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، من الحصول علي أراضي مجانية ومباني ووحدات سكنية، حيث جاءت هذه المبادرة السعودية بالتعاون مع وزارة الإسكان السعودي لكي ان يستطيع جميع المستفيدين من الحصول علي الحلول السكنية والقروض التمويلية المدعومة بكل سهولة ويسر، من خلال الحصول علي القرض العقاري المدعوم من وزارة الإسكان بالسعودية.

كيفية الحصول علي قرض عقاري بدون تحويل الراتب

سنوضح لمتابعي موقعنا في الأراضي الحجازية طريقة الحصول على القرض العقاري من صندوق التنمية العقارية حتي نسهل الأمر علي جميع الراغبين في الحصول علي تمويل قرض عقاري مدعوم من وزارة الإسكان حيث يجب علي المقترض الدخول علي رابط الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقاري من اجل تحديث بيانات صندوق التنمية العقاري السعودي إلكترونيا من اجل التأكد من رقم الايبان البنكي ورقم الجوال وباقي البيانات الأخري، وفي حالة دخولك للموقع الإلكتروني لأول مرة يمكن التسجيل في الصندوق العقاري عن طريق النت من اجل الحصول علي رسالة تفعيل عضويتك من اجل البدء خطوات الحجز وإرسال طلبات الموافقة بعد أن تقوم برفع جميع المستندات المطلوبة والتعرف علي شروط الحصول على قرض عقاري مدعوم.

صندوق التنمية العقاري السعودي الخدمات الإلكترونية

كما يوفر موقع صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية جميع الشركات المشاركة مع الصندوق لكي تقوم بالاختيار ما بينهم بشكل إلكتروني وكما هو موضح بالصورة التالية جميع شركات التمويل المشاركة لكي يحصل الراغبين في الحصول علي القرض العقاري بدون تحويل الراتب بكل سهولة.

وختاما يمكن الاستفادة من خدمة استعلام عن موعد صرف صندوق التنمية العقاري لكي تستطيعوا معرفة دورك في صندوق التنمية العقاري في قوائم المستفيدين المنتظرين بالصندوق ومن خلال تلك الخدمة الإلكترونية يمكن الاستفادة من خدمة عجلها بالصندوق العقاري أيضا والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم مستقبلا بأذن الله.