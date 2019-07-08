كيفية تجديد استمارة السيارة وفحصها بالخطوات، ورابط موقع أبشر لتجديد الاستمارة

كيفية تجديد استمارة السيارة، رابط تجديد استمارة وفحص السيارة، يعتبر موضوع تجديد استمارة السيارة هي أحد أهم المواضيع التي تخص مالكي السيارات داخل المملكة العربية السعودية، لذلك فقد خصصت وزارة الداخلية السعودية مجال إلكتروني من أجل انهاء الخدمات المرورية للمواطنين المالكين للسيارات مثل خدمة خدمة تجديد استمارة السيارة أو فحصها من خلال منصة إدارة المرور علي موقع وزارة الداخلية.

طريقة تجديد استمارة السيارة بالخطوات ورابط موقع وزارة الداخلية

تتم عملية تجديد استمارة السيارة أو المركبة علي ثلاث خطوات هما : فحص السيارة ،دفع الرسوم التجديد ، تأمين السيارة ، بعد ذلك يتم اصدار تجديد الاستمارة من خلال الموقع الإلكتروني، في السطور القادمة نسرد لكم طريقة شرح جميع الخطوات التي تحدثنا عنها أعلاه لاصدار تجديد استمارة السيارة الكترونيا.

خطوة الفحص الأولي

تعتبر خطوة فحص السيارة هي أولي الخطوات الضرورية من أجل الحصول علي تجديد استمارة السيارة،يمكن عمل فحص للسيارة من خلال موقع أبشر الإلكتروني أو من أحدي مواقع الفحص في السعودية.

الخطوة الثانية سداد رسوم تجديد الأستمارة

قم بسداد الرسوم الخاصة بتجديد استمارة السيارة والتي تقدر ب 100 ريال سعودي وذلك بالإضافة إلي دفع أي رسوم خاصة بامخالفات السيارة، ويتم الدفع عن طريق البنك إلكترونيا أو عن طريق الصراف الآلي.

الخطوة الأخيرة تأمين السيارة

يتم تفعيل خاصية تأمين السيارة من خلال موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية في أي من شركات التأمين حيث ستقوم بملئ بيانات السيارة علي الموقع ثم تقوم بطباعة من خلال وحدة المرور.