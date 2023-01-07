كيفية تجديد بطاقة الهوية الوطنية أو إصدار هوية بدل فاقد إلكترونيًا عبر منصة أبشر 2023

‏تًُعد منصة أبشر من أهم المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، والهدف منها تسهيل الكثير من الإجراءات الإدارية للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، عن طريق تقديم خدمات إلكترونية متطورة في أسرع وقت ليستفيد منها المواطن دون الحاجة إلى الذهاب للجهات الحكومية المختصة، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على خطوات إصدار هوية بدل فاقد وأنواع الخدمات الالكترونية التي تقدمها الأحوال المدنية، وأيضًا كيفية تجديد بطاقة الهوية الوطنية.

‏خطوات تقديم طلب إصدار هوية بدل فاقد عبر منصة أبشر

يجب على الراغبين بإصدار هوية بدل فاقد للفرد الإبلاغ أولًا عن الهوية المفقودة، وذلك من خلال منصة أبشر ثم يجب إتاحة توصيل الهوية عن طريق العنوان الوطني:

‏أولا التوجه مباشرة إلى منصة أبشر تم قُم باختيار “خدمات”.

‏وبعد ذلك قُم بالضغط على أيقونة الأحوال المدنية.

‏تم قُم باختيار خدمات الهوية الوطنية، وبعدها اختر مربع “طلب هوية بدل فاقد”.

أهم ‏الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية عبر منصة أبشر

أولاً توجد خدمة إصدار هوية بدل فاقد.

‏ثانيًا توجد خدمة تسجيل المواليد للأمهات.

‏ثالثًا توجد خدمة تسجيل المواليد للمقيمين.

تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر