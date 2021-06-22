كيفية تسجيل شهادات لقاحات كورونا للوافدين بالسعودية من خلال التطبيقات؟

في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الحفاظ على صحة المواطنين السعوديين والمقيمين على أرض المملكة، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، تقوم الحكومة السعودية بتنفيذ الإجراءات الوقائية والإحترازية والتحقق من الحالة الصحية للوافدين إلى المملكة من الخارج والتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس الوبائي، حيث أتاحت وزارة الصحة للوافدين إمكانية تسجيل شهادات تفيد تلقيهم اللقاحات المضادة لـ”كورونا” خارج المملكة، من أجل رصدها في أنظمة وزارة الصحة وإدراجها في تطبيق توكلنا، وستعرض في هذا المقال كيفية تسجيل شهادات لقاحات كورونا للوافدين بالسعودية عبر التطبيقات؟

رابط تسجيل شهادات لقاحات كورونا للوافدين بالسعودية

وبالنسبة لتسجيل شهادات لقاحات كورونا للوافدين بالسعودية فقد أتاحت الحكومة السعودية للوافدين إلى السعودية إمكانية تسجيل جرعات لقاح “كورونا” التي التي حصل عليها الوافد من خارج المملكة، وذلك بأنظمة وزارة الصحة بالمملكة وعكسها في تطبيق توكلنا، وذلك عن طريق الربط الرسمي للبوابة الخارجية للتطعيمات وتقديم طلب لإعتماد اللقاح داخل المملكة في وزارة الصحة.

قواعد هامة لتسهيل عملية تسجيل شهادات لقاحات كورونا للوافدين

أوضحت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عدة معلومات هامة يجب مراعتها لتسهيل عملية تسجيل شهادات لقاحات كورونا للوافدين وهي كالأتي: