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كيفية تسجيل شهادات لقاحات كورونا للوافدين بالسعودية من خلال التطبيقات؟

بواسطة عزت محمد

في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الحفاظ على صحة المواطنين السعوديين والمقيمين على أرض المملكة، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، تقوم الحكومة السعودية بتنفيذ الإجراءات الوقائية والإحترازية والتحقق من الحالة الصحية للوافدين إلى المملكة من الخارج والتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس الوبائي، حيث أتاحت وزارة الصحة للوافدين إمكانية تسجيل شهادات تفيد تلقيهم اللقاحات المضادة لـ”كورونا” خارج المملكة، من أجل رصدها في أنظمة وزارة الصحة وإدراجها في تطبيق توكلنا، وستعرض في هذا المقال كيفية تسجيل شهادات لقاحات كورونا للوافدين بالسعودية عبر التطبيقات؟

1 رابط تسجيل شهادات لقاحات كورونا للوافدين بالسعودية
2 قواعد هامة لتسهيل عملية تسجيل شهادات لقاحات كورونا للوافدين

رابط تسجيل شهادات لقاحات كورونا للوافدين بالسعودية

وبالنسبة لتسجيل شهادات لقاحات كورونا للوافدين بالسعودية فقد أتاحت الحكومة السعودية للوافدين إلى السعودية إمكانية تسجيل جرعات لقاح “كورونا” التي التي حصل عليها الوافد من خارج المملكة، وذلك بأنظمة وزارة الصحة بالمملكة وعكسها في تطبيق توكلنا، وذلك عن طريق الربط الرسمي للبوابة الخارجية للتطعيمات وتقديم طلب لإعتماد اللقاح داخل المملكة في وزارة الصحة.

قواعد هامة لتسهيل عملية تسجيل شهادات لقاحات كورونا للوافدين

أوضحت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عدة معلومات هامة يجب مراعتها لتسهيل عملية تسجيل شهادات لقاحات كورونا للوافدين وهي كالأتي:

  • يجب التأكد من صحة كافة البيانات والمعلومات التي تقوم بإدخالها حتى لا يتم رفض الطلب.
  • يستلزم على الراغب في تسجيل شهادات لقاحات كورونا أن يكون لديه هوية سعودية أو هوية مقيم لاستقبال الطلب.
  • يجب رفع المستندات المطلوبة بصيغة “PDF” وألا يتجاوز حجمها “1” ميجا بيت.
  • يشترط أن تكون البيانات الشخصية للراغب في تسجيل شهادات لقاحات كورونا موضحة في الشهادة.
  • يستلزم احتواء الشهادة على “اسم اللقاح، وتاريخه، ورقم التشغيل” بشكل واضح.
  • يجب إرفاق صورة من جواز سفر الراغب في تسجيل الشهادة وصورة من شهادة التطعيم.
عزت محمد

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