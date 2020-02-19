كيفية تقديم دعوى الكرتونية لوزارة العدل السعودي

موقع وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية يقدم خدمة تقديم صحيفة دعوى إلكترونية لجميع المواطنين والمقيمين بالأراضي الحجازية، حيث يمكن تسجيل صحيفة دعوى إلكترونية من خلال زيارة بوابة وزارة العدل الإلكترونية السعودية فعن طريق رقم الهوية الوطنية يمكن رفع دعوي تجارية أو تعويض أو خلع بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي مقار الوزارة المنتشرة بالمملكة، كما يمكن الاستعلام عن صحيفة دعوى إلكترونية بكل سهولة تأتي هذه الخدمات الالكتروني التي تقدمها وزارة العدل لكي يستطيع أي مواطن سعودي أو مقيم الانتهاء من كافة التعاملات الالكتروني حتي تستطيع الوزارة التعامل مع الجمهور بشكل رقمي وسريع.

كيفية تقديم دعوى إلكترونية

عزيزي القارئ يمكنكم بكل سهولة رفع دعوى بدون محامي من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودي علي شبكة الأنترنت من خلال الرابط الالكتروني التالي تسجيل الدعوى إلكترونيا من ثم نقوم بالدخول علي تبويب الخدمات الإلكترونية من ثم ” المحاكم ” من ثم تقديم دعوى إلكترونية كل هذه الخطوات ستجدونها بالصفحة الرئيسية للموقع الرسمي للوزارة علي شبكة المعلومات الدولية للأنترنت من اجل تقديم دعوي إلكترونية بدون حضور المحامي.

في الفيديو المرفق بعالية يوضح لحضراتكم كيفية تقديم صحيفة دعوى إلكترونية حيث يمكن الاختيار بين أنواع الدعوي كيفما شئتم بكل سهولة بالإضافة يمكن الاختيار بين المحاكم التنفيذية من خلال المحافظة التي تتبع محل سكنك، وختاما انتهينا من شرح تقديم صحيفة دعوى إلكترونية علما بانه يلزم عليك التأكد من صحة البيانات الخاصة بك حتي تستطيع إرسال دعوتك إلي الوزارة بشكل صحيح.

هناك العديد من الخدمات الالكترونية التي توفرها وزارة العدل على البوابة الالكترونية يمكن الاستفادة منها بشكل إلكتروني، وذلك حتي يتمكن جميع المستفيدين من الانتهاء من كافة الخدمات القضائية دون إن تذهب إلي المحكمة لكي تتمكن من الاستعلام عن مسار دعوتك في اسرع وقت ممكن إلكترونيًا عن طريق الشبكة العالمية للمعلومات الأنترنت،