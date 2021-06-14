كيفية حجز الحج 1442 عبر موقع وزارة الحج والعمرة بالشروط الجديدة التي نوهت عنها الحكومة السعودية في ظل تقليص أعداد المستفيدين من حجز رحلات الحج إلي 60 الف حاج هذا العام، تجنباً إلي تعرض أحد من الحجاج إلي شبه الإصابة بفيروس كورونا، كما تقوم الحكومة السعودية بتطبيق جميع الإجراءات التي سلامة وصحة زوار بيت الله الحرام.

كيفية حجز الحج 1442 عبر موقع وزارة الحج والعمرة

كي يستطيع الأشخاص حجز رحلات الحج الحج هذا الموسم يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة كالتالي:

الدخول على موقع الحج. تسجيل بيانات الدخول. إختيار خدمة الحجز والبرنامج. اضافة البيانات المطلوبة. تسديد الرسوم المطلوبة.

شروط قبول حجز الحج 2021

يشترط على المتقدمين للحج 2021، أن يكون من أصحاب العمر ما بين 18 إلي 65 عام وغير مصابين بأمراض مزمنة، كما يجب على هؤلاء الأشخاص الحصول على لقاح كورونا قبل التسجيل، والالتزام بمعايير وضوابط وزارة الحج، حيث لم يقبل اي متقدم للحج من خارج المملكة العربية السعودية، حيث يسمح للمواطنين السعوديين والمقيمين في الداخل فقط حجز رحلات الحج، كما يحب يتم السماح للمتقدمين لمدة 10 أيام للتسجيل فقط، وبعدها يتم ايقاف التسجيل نهائي.

أسعار رحلات الحج 1442

بدأ اليوم الإعلان عن باقات الضيافة للابراج الخاصة بالحجيج هذا العام، والتي تبدأ بسعر 16560 ريال سعودي، كما أن هناك باقات أخري تصل إلي 12 الف ريال سعودي وآخري 12 الف ريال سعودي وذلك على حسب الدرجة.

وصلنا إلي ختام شرح كيفية حجز الحج 1442 عبر موقع وزارة الحج والعمرة بالشروط الجديدة