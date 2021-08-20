“كيفية” حجز موعد لقاح كورونا الدمام عبر تطبيق “صحتي” باليوم، والوقت

حاليا، تقوم المملكة العربية السعودية بحجز التطعميات لجميع المواطنين والمقيمين بحصولهم على لقاح كوفيد19 ضد فيروس كورونا. ويتم تقديم التطعيم على ثلاثة مراحل ولكل مرحلة فئة مستهدفة. فكل فكل ما على الراغب بالتسجيل لهذا اللقاح ان يتقدم بطلبه أي الحجز المتاح من خلال تطبيق “صحتي” الذي يوفر المعلومات الصحية للافراد، والعائلة، ويقدم الحجز بشكل مجاني فكل ما عليك هو الإنتظار بعد ذلك الى ان يحين دورك وبعد التقييم والتاكد من الأهلية الراهنة بحسب مراحل تقديم جرعات اللقاحات المجدولة.

تطبيق صحتي لحجز موعد لقاح كورونا الدمام

لا يستدعي وجود اي شرط لتلقي لقاح كورونا من حيث إتاحته مجاناً لكل شرائح المواطنين والمقيمن، ولكن يشترط وجود حساب مفعل على منصة ابشر مرتبط بالمستفيد قبل التقديم لحجز لقاح كورونا. والترتيب المحددة لحجز لقاح كورونا عن طريق تطبيق صحتي هي كما يلي:

كيفية حجز تطعيم اللقاح السعودية

قم بتسجيل الدخول على تطبيق صحتي التابع لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، ويمكن تحميل تطبيق صحتي الذي يعمل على أنظمة ios على اجهزة الايفون من هنا، او تحميل تطبيق صحتي على انظمة اندرويد من هنا

ثم الضغط على ايقونة الخدمات

اختيار ايقونة المواعيد

الضغط على حجز موعد

ادخل المعلومات اللازمة للموعد او اختر المركز الصحي ونوع العيادة

الضغط على التالي

اختر اليوم والوقت المتاح لحجز الموعد

في هذه الاثناء، قم بتاكيد الحجز بالضغط على موافق

ستصلك رسالة بتفاصيل الموعد على هاتفك الجوال.

يمكن اضافة الموعد الى تقويم جوالك للحصول على تذكير بالموعد

ويتم التذكير الى مجانية خدمة الحجز، وتتم بشكل فوري، لكن قد تختلف الاستجابة من قناة رقمية إلى اخرى، ويمكن ايضا التواصل على الرقم الموعد لوزارة الصحة (937) لحجز موعد، او رفع شكوى، او طلب مساعدة.