كيفية زيادة دعم حساب المواطن للأسرة..ومتى تقوم الحكومة السعودية بذلك؟

اعتمدت الحكومة السعودية برنامج حساب المواطن من أجل التخفيف عن المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، خاصة مع التوسعات الاقتصادية التي تتم في الوقت الحالي بالمملكة العربية، وذلك لضمان تخفيف الأعباء المعيشية عنهم وتوفير حياة أفضل لهم، وقد حدد المسئولين المستهدفين من هذا النظام بعدة فئات تشمل السعوديين والرجل الغير مواطن، والمتزوج من سعودية، والعكس أيضًا حيث يكون متاح للمرأة الغير سعودية والمتزوجة من مواطن، وحاملي بطاقات التنقل، وألا يكون المستفيد يقيم في أحد الملاجيء أو السجون.

كيفية زيادة دعم حساب المواطن

أكد أحد مسئولي وزارة العمل والتنمية السعودية، أن قيمة الدعم التي يحصل عليها المواطن السعودي ترتبط بشكل كبير باستهلاكه للطاقة والكهرباء، لذلك لكل من يريد زيادة دعمه في حساب المواطن أن يقلل من ذلك الاستهلاك، كما أضاف أنه يمكن للحكومة أن تقوم برفع قيمة الدعم لكل المواطنين في أحد الشهور، وذلك في حالة زيادة الأسعار مشيراً إلى أن المسئولين عن البرنامج يتابعون عن كثب حركة الأسعار في المملكة العربية.

هذا وينتظر مستحقي تلقي الدعم من المواطنين السعوديين استقبال الدفعة الثالثة من حساب المواطن يوم 10 يونيو القادم، وجدير بالذكر أنه كانت هناك مطالبات بتقديم ذلك الموعد قبل عيد الفطر، إلا أنه قوبلت بالرفض وبالتأكيد على أن مواعيد الصرف ثابتة، ولن يتم تقديمها سوى إذا وافق العاشر في أحد الشهور يوم عطلة رسمية، كما أشار وزير العمل والتنمية بالمملكة أنه يمكن للمواطن التقدم بشكوى إذا شعر أن ما حصل عليه لا يتناسب مع ما يستحقه.