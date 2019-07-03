كيف أعرف متى تنزل المقطوعة\ الاستعلام عن المساعدة المقطوعة عبر وزارة العمل السعودية

كيف أعرف متى تنزل المقطوعة واحداً من أكثر الأسئلة شيوعاً عن المساعدة المقطوعة في الآونة الأخيرة، وهى أحد البرامج المساندة التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمواطنيها ذوي الدخل المحدود، من أجل تحسين حياتهم المعيشية، ومن أجل العيش في حياة كريمة، وتسمى بالمساعدة المقطوعة لأنها ليس لها موعد محدد للصرف وإنما تُصرف بشكل متقطع، والآن نقدم إليكم عبر موقعنا كلمة دوت أورج كيف اعرف متى تنزل المقطوعة، تابعونا.

كيف أعرف متى تنزل المساعدة المقطوعة

حيث يوجد موجة عارمة من الغضب من المتقدمين للاستفادة من دعم المساعدات المقطوعة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بسبب تأخر صرفها في الأشهر الأخيرة، وجاء الرد عليهم بان هذه المساعدات ليس لها موعد محدد للصرف، ولكن يتم الاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح:

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ثم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

ثم كتابة رقم السجل المدني.

ثم كتابة كود التحقق البشري الموجود أمامك في الصورة.

ثم الضغط على كلم عرض، وإجراء الاستعلام.

ومن الجدير بالذكر أن هناك عدة شروط يجب توافرها في المُقدم على المساعدة المقطوعة 1440، ومن أهمهم، أن لا يقل العمر عن 19 عام، لا يتواجد أي رخص أو سجلات تجارية تابعة له، أن لا يندرج أسمه في معاش أخر، أن يكون راتبه لا يتعدى الحد الأدنى للاستفادة من المقطوعة.