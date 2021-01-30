كيف أفعل أبشر عن طريق الجوال سؤال تداول بين كثير من المواطنين السعوديين في المملكة، وذلك بسبب الخدمات التي تقدمها لهم المنصة، هذه المنصة تابعة للحكومة السعودية، وقد أصدرتها الحكومة لتسهيل الكثير من الأعمال على المواطنين، يتم تقديم خدمات المنصة إلكترونيا للمواطنين والأشخاص المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وهذا لتقديمها عدد من الخدمات يزيد عن 150 خدمة في أكثر من مجال، وقد ابدي الناس إعجابهم بتلك المنصة بسبب سهولة التعامل معها، وسرعة الاستجابة الموجودة فيها.

كيف أفعل أبشر عن طريق الجوال

تقدم منصة أبشر الخدمات لما يقارب من 18 مليون شخص موجود في السعودية سواء كان مواطن في البلد أو زائر، وتتميز المنصة بسرعة العمل وسهولة إنجازه، كما ان الخدمة على المنصة محسنة عن الواقع وتغنيك عن الوقت الممكن أن تقضيه في الجهات الحكومية، وقد تم العمل على ربط كل القطاعات الموجودة في السعودية لعمل تلك المنصة لكي يتم الاستفادة بها بشكل مثالي، كما أن التعامل مع المنصة يغنيك عن عمليات النصب أو التزوير التي يمكن أن تقع فيها.

كيفية تفعيل المنصة على الهاتف أو الجوال

يمكنك تفعيل الخدمة لديك على الجوال من خلال بعض الطرق الآتية :

الطريقة الأولى : عن طريق أجهزة الخدمة الموجودة في السعودية وجميع أرجاءها، أو الذهاب لمكتب التسجيل التابع للمنصة وتفعيلها من هنا ثم : اختار جهاز الخدمة الذاتي. اختار المنطقة التابعة لك، واستعراض أقرب الأجهزة لك. بعدها الذهاب له ومتابعة كيفية التفعيل.

الطريقة الثانية : عبر البنك، وذلك عن طريق : الدخول لصفحة التفعيل. اختيار البنك الموجود به العميل. معرفة كيفية التسجيل من البنوك، ثم اتباع التعليمات لكي يتم التفعيل.



في ختام الموضوع، لقد تحدثنا عن كيف أفعل أبشر عن طريق الجوال و ما هي منصة أبشر، ثم ما هي الخطوات التي يجب القيام بها لتسجيل وتفعيل الخدمة والطرق المتاحة لذلك.