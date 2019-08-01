اعتمدت المملكة العربية السعودية رسميًا اليوم الخميس الأول من أغسطس 2019 تعديلات على نظام وثائق السفر وقانون الأحوال المدنية المتعلقة بالمرأة، والتي بموجبها أصبح مسموحًا للمرأة السعودية ولأول مرة في تاريخ المملكة وبعد عقود من القيود، بالسفر من دون الولاية عليها من ولي أمرها، فكيف كيف استقبلت السعوديات قرار السماح لهن استخراج جوازات سفر ومغادرة البلاد دون اشتراط موافقة أولياء أمورهن؟، كان هناك تفاعل كبير وترحيب واسع بمجرد الغعلان عن صدور القرار، وشهدت المملكة احتفالات واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وانتشرت العديد من البوستات والتغريدات التي عبرت عن الفرحة الكبيرة بهذا القرار الذي وُصف باليوم التاريخي الذي بدأ به عهد جديد لنساء المملكة على حد قول إحدى المغردات على موقع “تويتر”.

احتفالات واسعة

تحولت منصات التواصل الإجتماعي إلى ساحات احتفال افتراضية واسعة، شملت الآلاف من الرجال والنساء ترحيبًا بالقرار الذي أنهى عقود من المطالبات التي تمحورت حول السماح للمرأة السعودية بالسفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها ودون قيود، حيث تصدر هاشتاغ ” #لا ولاية على سفر المرأة” قائمة الأكثر تداولا خلال الساعات القليلة الماضية، على موقع التدوينات القصيرة الشهير في دول الخليج “تويتر”.

إشادات شعبية ورسمية

وقد تناولت مختلف الشخصيات العامة والشعبية التعديلات القانونية على نظام وثائق السفر وقانون الأحوال المدنية، التي سمحت للمرأة السعودية باستخراج جواز سفر والسفر دون موافقة ولي الأمر، وفيما يلي بعض من التغريدات المشيدة بالقرار:

الكاتبة السعودية هيلة المشوح علقت على القرار بالقول: “أتقدم بالشكر أصالة عن نفسي ونيابة عن كل امرأة في وطني العظيم لقيادتنا الحكيمة على كل ما نالته المرأة السعودية في هذا العهد الميمون، الشكر لوالدنا خادم الحرمين وولي عهده عراب التغيير أميرنا الهمام محمد بن سلمان. حفظ الله قيادتنا وحفظ الله وطننا” ، وأضافت في تغريدة أخرى: ”الحمدلله على هذا العهد العظيم الذي نالت فيه المرأة (كل) ما كانت تطمح إليه من حقوق، فأصبح قرارها بيدها في التعليم والوظيفة والتنقل … وتوجت اليوم بقرار سفرها واستخراج وثائقها. ما هذه العظمة يا وطن“.

وغرّدت الدكتورة سامية العمودي تعليقًا على القرار بالقول: ”وعد فأوفى أعاد للمرأة حقوقها الشرعية والإنسانية، محمد بن سلمان“.

الكاتبة وعضو مجلس الشورى، لطيفة الشعلان قالت في تغريدتها: ”تحية لعطا السبيتي وهيا المنيع وحمدة العنزي ومحمد الخنيزي الذين شاركتهم قديمًا في مشروع لتعديل نظام وثائق السفر. هو الآخر لم يبارح الجدران العالية. فشكرًا لوطن تقوده رؤية الكبير محمد بن سلمان“.

الكاتبة السعودية مها الوابل قالت احتفاءًا بالقرار الجديد مغردة: ”الله يحفظ من عز المرأة ومنحها حقوقها وأبعد عنها الظلم والتسلط، حفظ الله ولاة الأمر #الملك سلمان بن عبدالعزيز #الأميرمحمد بن سلمان ولن يجحد فضلكما إلا حاقد أو حاسد، حفظكما الله لنا وللوطن، عمار يا وطن #لا ولاية على سفرالمرأة #تمكين المرأة #السعودية العظمى“.

والكاتبة السعودية حليمة مُظفّر شاركت المحتفلات بالقراربالقول لهن: ”مبروك للمرأة السعودية وكل القرارات التي صدرت لصالح المرأة هي أيضًا لصالح الرجل ولمصلحة الأسرة.. قرارات تعلمنا الوعي بمسؤولية كل منا تجاه الآخر.. الوعي بالتربية.. الوعي بالزواج الوعي في علاقاتنا والحياة بمسؤولية ودام عزك يا وطني الحبيب #لا ولاية على سفر المرأة“.

ماذا تضمن القرار الجديد ؟

و تتضمن التعديلات القانونية على نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية، والتي من المقرر البدء في تنفيذها بداية من يوم الجمعة الاول من ذي الحجة 1440 ما يلي: