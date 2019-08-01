لأول مرة رسميا.. السعودية تسقط الولاية عن المرأة في حق السفر

نشرت صحيفة «عكاظ» السعودية ما يفيد إقرار تعديل على نظام وثائق السفر الخاصة بالمرأة، وإتاحة السفر لها واستخراج جواز السفر دون شرط الحصول على موافقة ولي الأمر ، كما منح التعديل المرأة نفس ما للرجل من حرية في السفر ؛ بعدما يتجاوز عمرها الـ21 عاما.

تعديل نظام وثائق السفر

وشملت التعديلات على نظام وثائق السفر إلغاء المادة الثالثة من قانون الأحوال المدنية السعودي، إذ إنها كانت تنص على :

“يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حاملي الجنسية السعودية وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر”.

ثانيا : ألغت التعديلات على نظام وثائق السفر بند توافق محل إقامة الزوجة لمحل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما.

ثالثا : كما منحت التعديلات المرأة حقا في أن تستخرج جواز سفر مباشرة دون موافقة ولي الأمر، وأن تحصل على تصريح بالسفر في أي وقت ولأي مكان ، ومنحها حق طلب الحصول على سجل الأسرة، والتبليغ عن حالات الولادة والوفاة.

ترحيب نشطاء التواصل بالقرار

ومن جانبهم علق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالقرار معربين بآرائهم عن ترحيبهم به وبالحرية التي منحتها التعديلات للمرأة؛ إذ إنها منعت من السفر لفترات طويلة أو التنقل أو قيادة السيارات أو حتى حصولها على فرصة لائقة في التعليم .