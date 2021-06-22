لأول مرة في تاريخ السعودية.. مجلس الشورى السعودي يناقش قرار غير مسبوق بتاريخ المملكة

يناقش مجلس الشورى السعودي قراراً لأول مرة في تاريخ السعودية، وهو قرار غير غير مسبوق، حيث دفع بعض أعضاء مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية بتوصية يطالبون فيها بعدم إجبار أصحاب المحلات والمنشآت التجارية بإغلاق منشأتهم أثناء الصلاة.

مجلس الشورى السعودي يناقش قرار غير مسبوق

ورأى أعضاء مجلس الشور الذين دفعوا بتلك التوصية أن مسألة إغلاق المحلات أثناء الصلوات الخمسة، هو أمر مستحدث، ولا يوجد دولة واحدة في العالم عربية كانت أم إسلامية تعمل بمثل هذا القرار.

وأضاف أعضاء مجلس الشورى السعودي المتقدمين بهذا المقترح، أن هذه المنشأت والمحلات التجارية هي قائمة في الأساس على الربح وسد احتياجات الناس وكسب الرزق الحلال، وشأنها شأن أي مؤسسة حكومية أخرى، واقترحوا عدم الإغلاق في أوقات الصلوات الخمسة.

وأشار الأعضاء أن إغلاق المحلات وقت الصلاة أمر لم يرد به نص في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، مؤكدين أن القرآن خلا من أي دليل يثبت وجوب إغلاق المحلات وقت الصلاة، وأن الدليل الوحيد في القرآن هو خاص بصلاة الجمه، كما قول الله “يا آيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع”.