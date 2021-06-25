لائحة اشتراطات البقالات والتموينات 2021 في السعودية

النظام الجديد للبقالين وفق ما تم الإعلان عنه من قبل السلطات المختصة بالدولة السعودية، وقد وضعت تلك اللائحة عدد من الضوابط، التي تنظم نشاط البقالين وكافة محلات التموين التي تنتشر بجميع إرجاء المملكة، مما يساعد على تحسين وتطوير المنظومة التموينية.

وتعد محلات التجزئة من المصادر الأصلية لحصول المستهلك على احتياجاته من السلع التموينية، ولابد أن يكون محل البقالة مرخص له في بيع السلعة الغذائية، وأي مواد أخرى مثل أدوات التجميل والمطهرات والمنظفات، ويجب إلا تقل مساحة المحل عن 24 م2 ،

مراحل تطبيق النظام الجديد لمحلات البقالة

حيث يتضمن هذا النظام مرحلتين أساسيتين، فالأولى منها توفر عدد من الشروط والضوابط المعينة التي ستكون بدايتها في 10 فبراير و تتضمن النحو الأتي.

الشهادات الصحية لمحلات البقالة والتي لابد أن يكون مفعولها ساريا. يتم الترخيص للبقالة ذات الصلاحية السارية. تسعير كافة المنتجات الموجودة لدى تاجر البقالة. يجب أن يحتوي محل التموين والبقالة على عدد من كاميرات المراقبة.

أما المرحلة الثانية فالضوابط التي توجد بها سيبدئ العمل بها في 29 يونيو 2021 م، وسوف تحتوي على الاشتراطات الأتية .

الإصدار والعمل بالفواتير الإلكترونية.

التزام التاجر بما جاء في اللائحة الجديدة.

الواجهة الشفافة بالشكل الكامل.

أن يركب المحل السحاب الخارجي يساعد على الرؤية.

أتنظيف الأسقف والأرضيات والأرفف والجدران ومكان التخزين.

الاهتمام بوحدات التجميد والتبريد وأي منطقة قد تحيط بهما.

حد أدنى للمسافات بين الرفوف، ووجود الأدوات والمعدات التي تقوم بالتنظيف بعيدا عن المواد الغذائية.

استخدام صندوق الإسعافات الأولية.

الاستعانة بأسطوانات الإطفاء للحريق المتحركة.

موعد العمل بالنظام الجديد للبقالات التموينية

سيتم العمل بهذا النظام في يوم 10 فبراير 2021 م، بينما المرحلة الثانية ستدخل حيز النفاذ في 29 يونيو 2021 م، وفق ما تم الإعلان عنه من وزارة الشئون البلدية والقروية، والجدير بالذكر بأن لائحة الضوابط التموينية قد تضمنت على عدد من الرسومات بداخلها.