لائحة الذوق العام .. عقوبات وغرامات على ملابس وكتابات على الجدران في الأماكن العامة ..تعرف عليها

بعد أن أقرّ مجلس الوزراء لائحة الذوق العام في المملكة العربية السعودية، نشرت الجريدة الرسمية، يوم الجمعة 26/4/2019 لوائح وأنظمة لائحة المحافظة على الذوق العام، والتي تتضمن الضوابط والممنوعات الخاصة بارتداء الملابس والكتابة على الجدران في الأماكن العامة، وسائر المخالفات للسلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، وما يترتب على تجاوزات لائحة الذوق العام من عقوبات وغرامات مالية.

لائحة الذوق العام

يُقصد بالأماكن العامة في معرض تطبيق لوائح وأنظمة اللائحة هي المواقع التي يرتادها العموم سواء مجانًا أو بمقابل مثل ( الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك” ، وتسري أحكام اللائحة على كل من يرتاد تلك الاماكن العامة .

المحظورات وفق لائحة الذوق العام

الهدف من لائحة الذوق العام هو تكريس احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة من قبل كل مرتاد للأماكن العامة، لذلك حددت اللائحة عدد من المعايير والمحظورات يجب تجنبها في الاماكن العامة تحت طائلة المساءلة وتطبيق غرامات مالية بحق المخالفين وتشمل المحظورات :

لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالًا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.

لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمها على جدران مكان عام، أو أي مكان من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصًا بذلك من الجهة المعنية.

لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.

أمثلة على مخالفات لائحة الذوق العام

إلقاء السجائر والنفايات من نوافذ السيارات في الطرقات.

قضاء الحاجة في أماكن غير مخصصة لها.

الجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

تشويه المرافق العامة بالكتابة والآلات الحادة وما في حكمها.

عرض أرقام الهاتف والعناوين وما في حكمها.

الحسابات الإلكترونية على السيارات، وفي المرافق العامة وما في حكمها دون ترخيص.

قطع وإحراق الأشجار في الأماكن الخلوية والممتلكات العامة.

التخييم أو التجمع أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة.

تربية الحيوانات وسط الأحياء والمباني السكنية، أو تركها سائبة في الطريق العام، دون عناية واحتراز.

نقل الماشية والمتعلقات باستخدام الطرق العامة، دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة.

غرامات مخالفات لائحة الذوق العام والتظلم عليها

ونصت اللائحة على العقوبات التي تفرض بحق المخالفين لأنظمة وأحكام اللائحة والتي تشمل إيقاع :

الغرامة بما لا تتجاوز خمسة آلاف ريال.

في حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة .

يحق للمخالف وتم فرض الغرامة عليه، حق التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة.

ويصدر قرار من وزير الداخلية يحدد جدول بالمخالفات وتصنيفها والغرامات المالية المقررة لكل منها والذي تعده الوزارة بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة.

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