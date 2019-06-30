لحجاج الداخل.. اعرف موعد فتح المسار الإلكتروني هجرياً وميلادياً

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وذلك للمقيمين بالمملكة السعودية هو الأكثر بحثاً الآن، ويأتي ذلك تزامناً مع اقتراب موعد فتح المسار الإلكتروني لحجاج الداخل والذي من المُقرر أن يكون في غرة شهر ذي القعدة، وقد استعدت وزارة الحج والعمرة بالسعودية لمواجهة الضغط الشديد والمتوقع للتسجيل بالتطوير من السيرفر الخاص بالمسار الإلكتروني، خاصةً مع توقع القرشي بنحو أكثر من مليون زائر سوف يدخلون إلي بوابة المسار الإلكتروني وذلك خلال اليوم الأول من التسجيل.

المسار الإلكتروني

وزارة الحج والعمرة في السعودية قد خصصت بالفعل بنحو 230 ألف مقعد خاص لحجاج الداخل، 230 ألف مقعد شامل كل من المقيمين الأجانب في المملكة وأيضاً المواطنين السعوديين، وأضح القرشي عضو المجلس التنسيقي لشركات الحج الداخلي الخاصة بالسعودية بأن عدد الشركات التي تم الترخيص لها بلغ هذا العام بنحو 180 شركة، وأن الحجز يتم من خلال طريقة واحدة فقط وهي التسجيل فقط عبر المسار الإلكتروني.

موعد فتح المسار الإلكتروني

من المُقرر أن يكون موعد فتح المسار الإلكتروني لحجاج الداخل يوم الخميس القادم الموافق 4 يوليو 2019، وتم التأكيد على أن التسجيل لا يتم سوي من المسار الإلكتروني فقط ولا يُسمح نهائياً بالتسجيل عبر المكاتب، وسوف يبدأ التسجيل يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً، بالإضافة إلي وجود عدم فني بشكل إحترافي من أجل التعامل مع بوابة التسجيل الخاصة بحجاج الداخل، وعبر موقع كلمة دوت أورج سوف نتابع معكم مع أول أيام فتح التسجيل رابط المسار الإلكتروني.

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

وفق ما أعلنته وزارة الحج في السعودية تزامناً مع اقتراب موسم الحج، بان رابط المسار الإلكتروني الخاص بحجاج الداخل سوف يكون مُتاحاً يوم الخميس القادم، وسوف يبدأ التسجيل في الثامنة صباحاً، وسوف يبلغ عدد مقاعد حجاج الداخل بنحو 230 ألف مقعد متضمنين كل من المواطنين في المملكة بالإضافة إلي المُقيمين الأجانب، وسوف نُحضر لكم عبر موقع كلمة دوت أورج فور إطلاق رابط المسار الإلكتروني يوم الخميس القادم، ومن المتوقع في أول أيام التسجيل سوف يشهد رابط بوابة المسار الإلكتروني بنحو أكثر من مليون زائر.