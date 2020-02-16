لحملة الثانوية العامة..رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع برتبة جندي عبر بوابة القبول الموحد

أعلنت وزارة الدفاع عن وظائف عسكرية بالقوات المسلحة السعودية للرجال برتبة جندي على وظائف أمن وحماية و وظيفة سائق لحاملي شهادة الثانوية العامة، والتقديم عبر بوابة القبول الموحد بدءا من اليوم الأحد الموافق 22 جمادى الآخر 1441هـ، وأفادت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الدفاع أنه على جميع المتقدمين استيفاء الشروط المطلوبة والتقديم عبر بوابة القبول الموحد الإلكترونية.

يأتي هذا في إطار الوظائف العسكرية المتاحة التي يتم الإعلان عنها عبر بوابة أبشر للتوظيف كما يتم إعلان نتائج القبول منها أبشر للتوظيف..رابط الاستعلام عن نتائج قبول وظائف الأمن البيئي 1441 جميع الرتب العسكرية.

شروط التقديم على وظائف قوات الأمن والحماية بوزارة الدفاع

حددت الوزارة بعض المعايير البسيطة من أجل القبول على الوظائف المتاحة، تكون على النحو التالي:-

الجنسية السعودية.

لا يقل طول المتقدم عن 178 سم.

مؤهل الثانوية وما يعادلها.

بالنسبة للحاصلين على المؤهل الدراسي من خارج المملكة يجب معادلة معتمدة من وزارة التعليم بالسعودية.

طريقة ورابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع عبر بوابة القبول الموحد

صرحت الوزارة أن التقديم يكون إلكترونياً عبر القوات المسلحة السعودية من خلال رابط البوابة الإلكترونية للقبول والتسجيل الموحد .

خطوات التسجيل على الوظائف العسكرية بوابة القبول الموحد:-