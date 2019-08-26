لكافة مستفيدي الدعم.. موعد حساب المواطن الدفعة 22

موعد حساب المواطن الدفعة الدفعة 22 نستعرضه لكم عبر موقع كلمة دوت أورج خاصةً مع اقتراب صرف حساب المواطن للدفعة التالية، يُذكر أن إيداع حساب المواطن الدفعة السابقة 21 تم صرفها بشكل استثنائي يوم 8 أغسطس تزامناً مع العيد الأضحي المبارك 2019، وقد أعلن برنامج حساب المواطن عبر تويتر مؤخراً تفاصيل الدفعة السابقة والتي بلغت بنحو 1049 ريال متوسط مقدار الدعم للأسر المستحقة استحقاقاً كاملاً.

موعد حساب المواطن الدفعة 22

من المُقرر أن يكون موعد إيداع الدفعة 22 يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2019، وهو الموعد المُحدد لإيداع الدفعات منذ إنطلاقة ويتم تقديم التوقيت يوماً قبله أو بعده حالة صادف يوم 10 ميلادياً إجازة رسمية، يُذكر أيضاً أن التسجيل للدفعة 22 التي سوف يتم صرفها يوم 10 من الشهر المُقبل قد انتهي قبل صرف الدفعة السابقة 21 وفق ما نبه برنامج حساب المواطن على كافة المستفيدين من الدعم.

تفاصيل الدفعة السابقة 21 من حساب المواطن

وقد أعلن مؤخراً حساب المواطن عبر تويتر عن تفاصيل الدفعة 21 والتي تم صرفها يوم 8 أغسطس الماضي 2019، وبلغت قيمة مبالغ دعم المستحقين بنحو 2.6 مليار سعودي، لنحو 12.5 مليون تابع ومستفيد، بمتوسط 1049 ريال للأسرة الواحدة.

تفاصيل الدفعة الـ21 | 2.6 مليار ريال لـ 12.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أغسطس. pic.twitter.com/bemNwB6UKT — حساب المواطن (@citizenaccount) August 8, 2019

رقم خدمة عملاء حساب المواطن

قد خصص حساب المواطن أكثر من طريقة للتواصل مع كافة المستفيدين وغير ذلك، سواء كان اتصالاً هاتفياً على رقم خدمة عملاء الرسمي، أو عبر تويتر: