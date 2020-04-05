للأرامل والمطلقات ..كيف تحصلين على قرض بـ30 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية بسهولة

أتاح بنك التنمية الاجتماعية قرض كنف للأرامل والمطلقات يصل قيمته إلى 30 ألف ريال سعودي، وشمل الموظفات في الحكومة أو الشركات الحكومية، المتقاعدات، أو ربة منزل متسببة، ضمن الدعم الذي يوفره بنك التسليف للمواطنين والمواطنات للمساعدة في التعايش والتخفيف من أعباء الحياة، حيث وفر بنك التنمية عدة قروض منها تمويل الأسرة، تمويل الترميم وتمويل كنف للمطلقات والأرامل.

مزايا قرض المطلقات والأرامل:-

لا يحتاج إعالة أسرة.

ولا يشترط تقديم صك إعالة.

يصل حتى 30 ألف ريال سعودي.

شروط قرض الأرامل والمطلقات من بنك التنمية

قروض بنك التنمية الاجتماعية

طريقة التقديم على قرض كنف للأرامل والمطلقات

أتاح بنك التنمية الاجتماعية المعروف ببنك التسليف، تقديم طلب على قرض إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني ليتم التواصل بعد ذلك ويتم زيارة الفرع وإتمام بقية الإجراءات:-

الدخول عبر رابط بنك التنمية الاجتماعية تقديم قرض كنف.

اضغط على كلمة التقديم الإلكتروني.

كما يمكنك الاتصال عبر الأرقام التالية / 199099 – 920008002.