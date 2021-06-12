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للحجز في حملات الداخل.. تعرف على رابط التسجيل في حج 1442

بواسطة محمود عطا الله
رابط التسجيل حج 1442 رابط التسجيل حج 1442

أعلنت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الحج والعمرة آلية حج 1442-2021 في ظل الظروف الصحية التي يمر بها العالم، حيث تم تدشين رابط التسجيل في حج 1442 حيث أعلنت وزارة الحج أنه سوف يقتصر الحج هذا العام على حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين في المملكة، وأعلنت الوزارة الشروط الواجب توافرها في الراغبين في أداء المناسك والفريضة، وجاء الكشف عن آلية الحج 2021 من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة مساء اليوم السبت.

1 شروط التسجيل في حملات حج الداخل 1442
2 رابط التسجيل في حج 1442 حملات الداخل

شروط التسجيل في حملات حج الداخل 1442

  • أن يكون الراغب في الحج لا يعاني من الأمراض المزمنة.
  • أن يتراوح سن الراغب في حج 2021 ما بين 18 حتى 65 عامًا.
  • الحج هذا العام سوف يكون للحاصلين على اللقاح وهم من الفئات التالية (محصن، محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، متحصن متعاف من الإصابة).
  • سيكون عدد الحجاج هذا العام 60 ألف حاجًا من المتواجدين داخل المملكة.
  • أكدت وزارة الحج أن أسبقية التسجيل على رابط حج 1442 لن تعطي صاحبها آولوية في أداء الحج.
  • أكدت الوزارة أن الأولوية ستكون لمن لم يسبق لهم الحج.

رابط التسجيل في حج 1442 حملات الداخل

سوف يتم فتح باب التسجيل في حملات الحج الداخلي من الساعة 1 من مساء يوم الأحد 13 يونيو 2021 ويستمر التسجيل حتى يوم الأربعاء 13 من ذو القعدة 1442، ولا توجد أولوية للتسجيل المبكر، على أن يبدأ الحجز وشراء الباقات من يوم الجمعة 15 من ذو القعدة 1442، رابط التسجيل في حج 1442 هو:
localhaj.haj.gov.sa
تختار من القائمة حجاج الداخل، ثم بعد ذلك تقوم بتسجيل البيانات، ثم تقوم بالمقارنة بين أسعار باقات حملات الحج 2021، وتختار الحملة المناسبة في المفضلة، وتقدم الطلب، بالتوفيق للجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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