للسعوديين والمقيمين..قرض شخصي بدون تحويل الراتب وفترات سداد ميسرة من بنك الرياض

أعلن بنك الرياض عن توفر قرض بدون تحويل الراتب ضمن مجموعة التمويل الشخصي المتاحة لديه والذي تشمل عدة مزايا منها أنه يتوافق مع شروط وأحكام الشريعة، تصل فترات السداد حتى 4 سنوات بالإضافة إلى هامش ربح تنافسي وتقديم خيارات مرنة في السداد القروض متاحة للسعوديين والمقيمين بالسعودية بهدف توفير السيولة لدى المواطن بهدف المساعدة على تخطي الضيقات المالية من خلال خدمات التمويل الشخصي.

ضمن القروض المتاحة في المملكة / طريقة الحصول على قرض شخصي بدون تحويل الراتب من بنك الراجحي

من خلال منصة سلفة الإلكترونية..شروط الحصول على تمويل شخصي سريع دون تحويل الراتب

شروط الحصول على قرض شخصي بدون تحويل الراتب

التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب متاح للمقيمين والسعوديين ممن هم موظفي البنوك.

أما القرض الشخصي متوفر للسعوديين والمقيمين ولكن لابد من خطاب تحويل راتب.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام إذا كان سعودي، وللمقيم 22 عام.

لابد ألا تقل فترة العمل عن عام واحد منذ بداية تقديم طلب القرض.

يجب ألا تزيد التزامات العميل لدى بنك الرياض عن 33% من إجمالي الراتب.

طريقة الحصول على قرض شخصي بدون تحويل الراتب