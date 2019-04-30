“للطلاب” رابط نظام نور Noor1440 .. والاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية والسجل المدني Noor results

يقدم نظام نور العديد من الخدمات التعليمية التي تهم الطلبة في المملكة العربية السعودية وتيسيرا على الطلبة وأولياء الأمور فقد أتاح نظام نور الاستعلام عن نتائج الطلبة برقم الهوية الوطنية والسجل المدني، حيث يتعرض البعض منا إلي فقدان كلمة المرور الخاصة به على الموقع

ظهرت نتائج نظام نور لكافة المراحل .. نظام نور بالهوية 1440 رابط نظام نور المركزي للنتائج

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور بالهوية :

ويمكن للطلبة والطالبات معرفة نتائج الاختبارات الخاصة بهم عبر نظام نور المركزي من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي نظام نور الجديد.

إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني

بعد الدخول للموقع اختيار النتائج

كتابة بيانات الطالب مثل “الإدارة التعليمية التابع لها ، اسم المدرسة ، اسم الصف الدراسي والقسم ، كتابة اسم الطالب” وسوف تظهر النتيجة بالتفصيل على الفور

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية قامت بوضع لجنة مراقبة خاصة لعمليات التصحيح في الكنترول والسعي على عدم وجود أي أخطاء ، وفي حالة وجود خطأ في تصحيح الاختبارات يمكن للطالب تقديم تظلم في نتائج الاختبارات إلكترونيا عبر موقع نور التعليمي، وتقوم اللجنة بتقديم تقرير شامل عن الطالب ويتضمن هذا التقرير مدى استيعاب الطالب ونسبة تفوقه ومستواه الدراسي ، تسهيلا على ولي أمر الطالب في متابعة درجات أبناءه ومستواهم.

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