للنساء السعوديات تمويل باب رزق جميل يصل لـ50 ألف ريال .. المزايا والشروط

تمويل باب رزق جميل للسيدات، يعتبر أحد صور القروض التي يمكن الحصول عليها من قبل النساء اللواتي يرغبن في الاستثمار في مجال الأعمال من أجل مستقبلهن ومستقبل عائلاتهن، فهو يوفر السيولة النقدية التي تلبي احتياجاتهن في إقامة أو تطوير مشروع قائم، وفي هذه المقالة سوف نستعرض كافة المعلومات الخاصة بهذا التمويل المخصص للسيدات من الشروط المطلوبة والمزايا والاوراق المطلوبة للحصول على التمويل.

تمويل باب رزق جميل للسيدات

مزايا التمويل باب رزق جميل للسيدات

يتمتع التمويل من برنامج باب رزق جميل المخصص للأسر المنتجة بعدد من المزايا وأبرزها:

يصل التمويل إلى 50 ألف ريال سعودي.

مرونة في السداد ، حيث يتم سداد أقساط التمويل على أقساط شهرية بمواعيد محددة تصل لـ 20 شهرًا.

معدل العائد السنوي 15%.

تبلغ الرسوم الإدارية 1% من قيمة القرض وبحد أقصى 5000 ريال.

يختلف معدل الفائدة السنوية (العائد) حسب مبلغ التمويل وفترة الاستحقاق.

شروط تمويل باب رزق جميل للسيدات

يتطلب الحصول على تمويل للسيدات توفر الشروط التالية:

تمويل باب رزق جميل للسيدات متاح للمواطنات السعوديات فقط .

أن يكون العمر للعميلة بين 20 و 60 سنة.

وجود كفيل غارم .

يجب أن يكون المشروع المطلوب تموياه، قابلاً للتنفيذ أو مشروع قائم.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل باب رزق جميل للسيدات

يجب توفر المستندات التالية للحصول على التمويل: