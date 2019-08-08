لماذا سمي جبل عرفات بعرفة / أقول عن سبب التسمية لعرفات

هناك العديد من الأقوال عن سبب تسمية جبل عرفات بهذا الاسم واليوم نوضح لماذا سمى جبل عرفات بعرفة قيل أن عرفات جاءت من أصل المعنى وهو التعارف وقيل إن الاسم منسوب لجبريل عليه السلام وقصته الشهيرة مع إبراهيم وقيل إن اصل الاسم ترجع لأدام عليه السلام بعد أن هبط إلى الأرض وفي السطور التالية توضيح لكل قصة وردت عن سبب تسمية عرفات بهذا الاسم.

لماذا سمي جبل عرفات بهذا الاسم

قصة آدم علية السلام: قيل عن سبب تسمية جبل عرفات بهذا الاسم أن السبب يرجع لآدم عليه السلام بعد أن هبط هو وحواء إلى الأرض وكانا قد تفرقا كلاً منها في مكان وأثناء السعي وجدها وعرفها فسمى بعرفة لمعرفة آدم بحواء.

قصة سيدنا إبراهيم علية السلام

قيل أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان بصحبة جبريل عليه السلام وكتان يعلم إبراهيم بعض الأمر وكان يقول له أعرفت يا إبراهيم وكان يرد عليه إبراهيم نعم عرفت وقد تكرر الأمر كثيراً بتكرار كلمة عرفت حتى سمي المكان بعرفة نسبة لمعرفة النبي.

قصة تسمية جبل عرفات بهذا الاسم

قيل إن كلمة عرفات جاءت من تجمع الناس فوق عرفات من كل بقاع الأرض في الحج وهو مناسب للتعارف بين الناس من المشرق إلى المغرب وقيل أن التعارف بين الناس هو سبب تسمية الجبل بعرفات أو عرفة.