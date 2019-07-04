لمستفيدي الدعم.. موعد إيداع الدفعة 20 من حساب المواطن ميلادياً

موعد صرف الدفعة 20 من حساب المواطن والذي تم إطلاقة مؤخراً من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة بهدف التخفيف على عبئ المواطنين للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالتزامن مع التوسعات الإقتصادية التي تقوم بتنفيذها السعودية في الوقت الحالي، وقد أصدر حساب المواطن منذ 4 أشهر تطبيق للهواتف المحمولة يُمكنك من خلاله معرفة كل من تفاصيل الدفعات المالية، حالة الأهلية والإعتراضات، وبيانات المستفيد وذلك للتسهيل على مستفيدي الدعم.

موعد إيداع الدفعة العشرون حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن خلال صفحته الرسمية عبر “تويتر” اليوم الخميس على أنه سوف يتم الإيداع بعد 6 أيام، أي أن موعد إيداع الدفعة 20 من حساب المواطن سوف يكون يوم الأربعاء القادم الموافق 10 يوليو 2019 ميلادياً، وقد أعلن سلطان القحطاني مؤخراً من خلال صفحته الرسمية عبر “تويتر” بأن برنامج جساب المواطن ينفذ أكثر من 882 ألف عملية وذلك خلال الربع الثاني للعام الجاري 2019.

6 أيام على إيداع الدفعة العشرون من برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/EzrFWnOHBA — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2019

وقد أعلن برنامج حساب المواطن عن كافة تفاصيل إحصائيات الدفعة 19 لشهر يونيو لنحو 12.4 مليون مستفيد بمتوسط 1000 ريال للأسرة الواحدة، 2.5 مليار ريال سعودي مبالغ الدعم للمستحقين، و9.2 مليون ريال تعويضات للدفعة السابقة.

طريقة معرفة مبلغ الدعم المتوقع قبل الإيداع

وقد أعلن برنامج حساب المواطن على طريقة الإستعلام عن مبلغ الدعم المتوقع وذلك قبل إيداعه عن طريق الحاسبة التقديرية من خلال رابط حساب المواطن.

ويُمكن لمستفيدي الدعم التواصل مع خدمة عملاء برنامج حساب المواطن بأكثر من طريقة، عن طريق الإتصال عبر الرقم التالي: 19912 من يوم الأحد للخميس بداية من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، كما يُمكن التواصل عبر تويتر من خلال الصفحة الرسمية المخصصة لخدمة عملاء حساب المواطن، أو من خلال بوابة حساب المواطن الرسمية.