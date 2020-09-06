لمن يواجه صعوبة في الدخول على رابط منصة مدرستي التعليمية إليك طريقة الدخول إلى مايكروسوفت تيمز

بدأ العام الدراسي الجديد في السعودية، بنظام جديد ومختلف يعتمد كلياً على التعليم عن بُعد، وقامت وزارة التعليم في المملكة بتوفير ثلاث سبل لضمان العودة إلى المدارس، هم منصة مدرستي للتعليم عن بعد، وقنوات عين التعليمية، كما اتاحت لم يواجه مشكلة في هاتين الطريقتين، مباشرة التعليم عن طريق الدخول المباشر على مايكروسوفت Teams باستخدام حساب مايكروسوفت.

رابط منصة مدرستي التعليمية 1442

قامت وزارة التعليم السعودية بإنشاء منصة تعليمية شاملة للطلاب توفر جميع الخدمات التي يحتاجها الطلاب وأولياء الأمور، وكذلك توفر تواصل مباشر بين الطلاب والمعلمين، ومنصة مدرستي التعليمية سوف تكون نموذج محاكي للواقع، حيث يبدأ الطلاب يومهم الدراسي بأداء النشيد الوطني وبعض التمارين الرياضية التي كانت مُعتادة في المدارس، كما يمكن للمعلم تسجيل حضور وغياب الطلاب عن الحصص الدراسية.

رابط منصة وزارة التعليم مدرستي: schools.madrasati.sa.

طريقة دخول الطلاب والمعلمين إلى مايكروسوفت Teams

قم بالذهاب إلى منصة مايكروسوفت تيمز من الرابط التالي: microsoft.

سجل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم الذي تم تسجيله في منصة مدرستي.

بعد الدخول ستجد الدروس التي تم إعدادها من قبل المعلم يمكن للطلاب الانضمام إليها.

انقر على الانضمام للدرس.

ويمكن للمعلم معرفة جميع الطلاب الحاضرين في الحصة.

وكذلك يمكن للطلاب طلب الدخول في مداخلة مع المعلم أثناء الشرح.

تردد قنوات عين دروس

بوابة التعليم الوطني عين دروس من ضمن سُبل التعليم عن بعد التي وفرتها وزارة التعليم في السعودية، وكانت الوزارة قد أنشئت في النصف الثاني من العام الدراسي الماضي شبكة قنوات عين دروس، حتى يتسنى للطلاب متابعة الدروس والمناهج الدراسية بالفيديو، وتم توفير قناة على اليوتيوب تحت اسم “عين دروس”، حتى يستطيع الطلاب الرجوع إلى الدروس في أي وقت.

وهذا هو تردد قنوات عين دروس: