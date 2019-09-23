لهذا السبب.. إمام المسجد النبوي يدخل المستشفى

دخل إمام المسجد النبوي الشيخ علي الحذيفي المستشفى نتيجة تعرضه لأزمة صحية ، ليبدأ رحلة علاج ، فيغيب عن إمامة المصلين ، وننشر لمحبيه سبب دخول الحذيفي المستشفى والحالة الصحية الآن له.







سبب دخول إمام المسجد النبوي المستشفى

تعرض الشيخ علي الحذيفي إمام المسجد النبوي الشريف (72 عاما) لجلطة نقل على إثرها للمستشفى ، حسب ما أشارت إليه تقارير محلية وتصريحات لمقربين من الشيخ، موضحين أن الحالة الصحية للإمام علي الحذيفي مستقر وفي تحسن ملحوظ.







حزن ومخاوف لدى محبي إمام المسجد النبوي

أثار إعلان مرض الشيخ إمام المسجد النبوي الخوف لدى محبيه ومتابعيه في جميع أرجاء السعودية والعالم أجمع، إذ اعتاد الكثيرون سماع صوت الشيخ في الصلوات الخمس في المسجد النبوي الشريف، إذ إن هذه الصلوات تبث عبر قنوات مخصصة فضائية.

حزين جدا لتعرض إما الحرم المدني شيخنا وحبيبنا علي بن عبد الرحمن الحذيفي منذ ١٩٧٩-١٣٩٩ لجلطه هذا اليوم

اللهم اشفه وعافه

بقية السلف، والسالك الصراط المستقيم أحسبه والله حسيبه

اللهم عافه وبشرنا في صحته

اللهم أني احبه فيك pic.twitter.com/qUN48dDtau — فهد (@Abosaif1987) September 22, 2019







إمام المسجد النبوي

إمام المسجد النبوي هو الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي بن أحمد الحذيفي، المولود في عام 1947 بإحدى القرى الموجودة في جنوبي مكة المكرمة وهي قرية القرن المستقيم ببلد العوامر.

تعرض فضيلة الشيخ الدكتور القارئ علي بن عبدالرحمن الحذيفي إمام وخطيب الحرم النبوي الشريف وكبير أئمة وخطباء الحرمين الشريفين لوعكة صحية مفاجئة وادخل على أثرها المستشفى لاتنسوه من صالح دعائكم بأن يمن الله عليه بالشفاء العاجل ويمتعه بالصحة والسلامة ودوام العافية يارب العالمين pic.twitter.com/UOGK28z0Sb — ملتقى المؤذنين (@aljeneral111) September 22, 2019

والشيخ علي الحذيفي حاصل على الدكتوراة من جامعة الأزهر الشريف ، وهو إمام وخطيب لفترات طويلة في مسجد قباء الموجود بالمدينة المنورة ، كما أنه تم تعيينه إمامًا وخطيبًا للمسجد النبوي في عام 1979، وتدرج وأصبح إمام المسجد الحرام في عام 1981 ، ثم بعدها بعام أعيد لإمامة المسجد النبوي الشريف وهو حتى الآن في منصبه.

ويعتبر الإمام الحذيفي أحد أبرز القراء في المملكة العربية السعودية والعالم الإسلامي أجمع، وكثيرا ما يكون له بث على القنوات الفضائية والإذاعية فهو علامة من علامات القراءة القرآنية، حفظ الله الشيخ وشفاه.