Take a fresh look at your lifestyle.




أخبار السعودية

لهذا السبب.. إمام المسجد النبوي يدخل المستشفى

بواسطة سعيد موسى 0
إمام المسجد النبوي الشريف الشيخ علي الحذيفي إمام المسجد النبوي الشريف الشيخ علي الحذيفي

دخل إمام المسجد النبوي الشيخ علي الحذيفي المستشفى نتيجة تعرضه لأزمة صحية ، ليبدأ رحلة علاج ، فيغيب عن إمامة المصلين ، وننشر لمحبيه سبب دخول الحذيفي المستشفى والحالة الصحية الآن له.



سبب دخول إمام المسجد النبوي المستشفى

تعرض الشيخ علي الحذيفي إمام المسجد النبوي الشريف (72 عاما) لجلطة نقل على إثرها للمستشفى ، حسب ما أشارت إليه تقارير محلية وتصريحات لمقربين من الشيخ، موضحين أن الحالة الصحية للإمام علي الحذيفي مستقر وفي تحسن ملحوظ.



حزن ومخاوف لدى محبي إمام المسجد النبوي

أثار إعلان مرض الشيخ إمام المسجد النبوي الخوف لدى محبيه ومتابعيه في جميع أرجاء السعودية والعالم أجمع، إذ اعتاد الكثيرون سماع صوت الشيخ في الصلوات الخمس في المسجد النبوي الشريف، إذ إن هذه الصلوات تبث عبر قنوات مخصصة فضائية.



إمام المسجد النبوي

إمام المسجد النبوي هو الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي بن أحمد الحذيفي، المولود في عام 1947 بإحدى القرى الموجودة في جنوبي مكة المكرمة وهي قرية القرن المستقيم ببلد العوامر.

والشيخ علي الحذيفي حاصل على الدكتوراة من جامعة الأزهر الشريف ، وهو إمام وخطيب لفترات طويلة في مسجد قباء الموجود بالمدينة المنورة ، كما أنه تم تعيينه إمامًا وخطيبًا للمسجد النبوي في عام 1979، وتدرج وأصبح إمام المسجد الحرام في عام 1981 ، ثم بعدها بعام أعيد لإمامة المسجد النبوي الشريف وهو حتى الآن في منصبه.

ويعتبر الإمام الحذيفي أحد أبرز القراء في المملكة العربية السعودية والعالم الإسلامي أجمع، وكثيرا ما يكون له بث على القنوات الفضائية والإذاعية فهو علامة من علامات القراءة القرآنية، حفظ الله الشيخ وشفاه.



سعيد موسى

    محرر صحفي أهوى كتابة الأخبار المحلية والعالمية، وكل ما يزيد وعي المواطن ويجعله على دراية بكل ما يدور حوله من أحداث

    قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.