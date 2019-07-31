لينك تسجيل الرغبات 2019 موقع تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية بوابة الحكومة المصرية

موقع تنسيق الثانوية العامة لينك تسجيل الرغبات 2019 المرحلة الثانية عبر موقع بوابة الحكومة المصرية، بدء استقبال تسجيل رغبات الطلاب والطالبات للالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي الجديد 2019-2020، عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولي من التنسيق والتعرف على الحدود الدنيا للقبول بالعديد من الكليات التي يطلق عليها البعض كليات القمة، وإعلان أسماء وقائمة الكليات والمعاهد المتاح بها مقاعد شاغرة بثاني مراحل التنسيق.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عن شريحة الحد الأدنى للقبول في الجامعات والمعاهد المصرية، خلال المرحلة الثانية من التنسيق، وبجانب ذلك نشرت قوائم الكليات والمعاهد التي لا يزال بها مقاعد شاغرة للقبول من طلاب الثانوية العامة الشريحة العلمية علوم ورياضة، وكذلك طلاب الشعبة الأدبية، عبر الخدمات الإلكترونية على موقع تنسيق الجامعات، والتي سننشر لكم رابط التعرف عليهم بجانب لينك تسجيل الرغبات 2019 لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق الإلكتروني.

لينك تسجيل الرغبات 2019

نعرض الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية قبل وضع لينك تسجيل الرغبات 2019 على بوابة الحكومة المصرية، حيث يقبل تسجيل الطلاب الحاصلين على حد ادني 320 درجة فما فوق بنسبة مئوية 78.05%، وعدد الطلاب يبلغ 175673 طالب وطالبة، وباقي النسب كما هو مرفق.

الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78،05% عدد الطلاب: 175673

الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة 68،05%، عدد الطلاب: 54305، الإجمالي: 229978

التسجيل في المرحلة الثانية من خلال رابط موقع تنسيق القبول بالجامعات على مدار ساعات اليوم خلال فترة استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة، وفي حالة التسجيل من خلال المعامل الإلكترونية بالجامعات المصرية فالخدمة متاحة من الساعة 9 وحتى الثالثة عصراً .

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية علمي وأدبي

موقع التنسيق قدم قائمة أسماء الكليات للمرحلة الثانية من التنسيق لسهولة تنسيق وترتيب الرغبات وفق ما هو متاح بالفعل.