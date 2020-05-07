لينك خطوات إستخراج تصريح التنقل tanaqul| تعديل جديد لمواعيد السماح بالتنقل وقت الحظر

في الوقت الذي يسري قانون حظر التجوال في المناطق والمدن في السعودية، تم إصدار تعديل للفترات الزمنية التي يسمح خلالها بالتنقل للمواطنين والوافدين في شهر رمضان 2020. وتعد خدمة نظام إصدار تصاريح tanaqul للخروج هي اهم خدمة حكومية يسعى لها المواطنين والمقيمين. لتيسير تنقلهم،مؤخراً أطلق تطبيق جديد تحت مسمى وهو”توكلنا” ستستخدمه المؤسسات لتوفير تصاريح التنقل المطلوبة للموظفين.

وفي حين لا يزال حظر التجوال الكلي نافذاً في مناطق الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف، فإن عقوبة منتهكي الحظر ، ككل، غرامية مالية قدرها عشرة آلاف ريال سعودي، على أن تتضاعف في حال تكرار الخروج الغير مصريح، وصولاً للحبس.

مواعيد التجول في رمضان

تم تحديد وقت جديد للسماح بالتنقل في كل المناطق والمدن، من 9:00 صباحاً لغاية الخامسة عصراً. لتي لا تخضع لتعليمات حظر التجوال على مدار اليوم.

يسمح لسكان والمدن والمحافظات التي يمنع التجول فيها. على مدار اليوم، بمغادرة منازلهم فقط بين الساعة 9:00 و17:00، داخل الحي الذي يقيمون فيه، لتلبية الإحتياجات الضروية مثل الصحة والتموين. على أن يقتصر على وجود شخص واحد بالإضافة الى سائق المركبة.

يستمر منع سكان الأحياء التي تخضع للعزل الكامل من الخروج من منازلهم على مدار الساعة.

تصريح التنقل

وتسري عقوبة غرامية تقدر بعشرة آلالاف ريال لمخالفي حظر التجوال، بموجب تشريع أقره الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز. على أن تتضاعف لذا تكرر الأمر حتى لحبس. وتأتي إجراءات الحظر الجزئي كتدابير إحترازية للحد من سرعة إنتقال الفيروس المستجد المعروف بكورونا كوفيد19. وتم إستخداث نموذج تصاريح موحدة من قبل وزارة الداخلية للقطاع العام. بحيث يتولى كل كيان حكومي إصدار التصاريح لموظفيه أو الإدارات المرتبطة به. ولمن هم في القطاع الخاص المشرف عليه. والتي توثق التصاريح من قبلها ووزارة الداخلية.

ويكون التصريح الممنوح، لمن يتنقلون في الحافلات المخصصة وقت الحظر، فيتكتفي بالتصريح للسائق. وينبغي تحديد نسبة أقصاها 50 في المئة لعدد الركاب من حمولة الحافلة. ورقم اللوحة، ومسار التنقل، وأيام العمل، وأوقاتها، على أن يستوفي الركاب الشروط الصحية اللازمة.

دشن الأمن العام رابط إلكتروني لنظام تصاريح التنقل على الأنترنت. لتسهيل تنقل أصحاب الحاجات الضرورية والملحة. إذ تعمل الخدمة على مدار الساعة لتلقي طلبات الحصول على تصاريح التنقل من قبل المختصين والتجاوب السريع معها.

خطوات إستخراج تصريح التنقل