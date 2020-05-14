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لينك نظام نور Noor 1441 للاستعلام برقم الهوية عن نتائج الطلاب الخاص بالفصل الدراسي الثاني السعودية

بواسطة صهيب كراز
لينك نظام نور Noor 1441 للاستعلام برقم الهوية عن نتائج الطلاب الخاص بالفصل الدراسي الثاني السعودية لينك نظام نور Noor 1441 للاستعلام برقم الهوية عن نتائج الطلاب الخاص بالفصل الدراسي الثاني السعودية

نضع لكم عبر هذا المقال في موقع كلمة رابط منصة نور 1441 المختصة بمجال التعليم في وزارة التربية والتعليم في السعودية، حيث وبعد أن أعلنت الوزارة التعليمية السعودية عن ترفيع كافة طلاب المملكة إلى المراحل المدرسية التالية للمرحلة التي كان بها الطالب، يأتي هذا القرار في ظل الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا في أراضي المملكة العربية السعودية بشكل مكثف وكافة دول العالم الأخرى، حيث يبحث الآن الطلاب عن رابط موقع نور بغرض الاستعلام والاطلاع على نتائجهم في الفصل الدراسي الثاني الذي تم استكمال الفصل على منظومة التعليم الموحد الإلكترونية في الإنترنت.

لينك ورابط الدخول لنظام نور للاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني في السعودية

ذكرت وزارة التربية والتعليم في السعودية على بدء العمل في نظام موقع نور وتفعيله بغرض تنزيل علامات ونتائج الطلاب عليه منذ يوم الاثنين الماضي، حيث تعتمد الوزارة منذ شهرين وحتى الآن على المعاملات على المنصات الإلكترونية وذلك بسبب إيقاف العمل في كافة المديريات والمؤسسات التعليم في جميع أنحاء المناطق السعودية ضمن إجراءات المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا، وفي هذا المقال سنذكر لكم رابط موقع نور للاستعلام عن نتائج الاختبارات في الفصل الثاني.

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خطوات وكيفية الدخول لموقع نظام نور للاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني للطلاب السعوديين

نذكر لكم الخطوات المضمونة للدخول للموقع الخاص بنظام نور في السعودية 1441، والخطوات كالتالي:-

  1. الدخول موقع “نظام نور 1441“.
  2. تسجيل الدخول عبر كتابة اسم المستخدم “رقم الهوية”وكتابة كلمة المرور الخاصة بحسابك في النظام.
  3. الضغط على أيقونة “تقرير الطالب”.
  4. ثم اضغط على عرض النتائج، الآن بإمكانك الاطلاع على كافة درجاتك ونتائجك في الفصل الدراسي الثاني للطالب السعودي.
صهيب كراز

صهيب كراز .. عايش في فلسطين، قطاع غزة بالتحديد.. مختص بأمور الهواتف الذكية .. عاشق لكرة القدم والبرمجة وعالم الهواتف الذكية .. أحب قراءة المقالات الخدماتية وخاصة التكنلوجية منها وأهوي كتابة المقالات الرياضية والتكنولوجيا وعن كل ما يخص الهواتف ومواصفاتها.

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