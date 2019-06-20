ماجد الحقيل يعلن تعديل حاسبة الدعم لتمكين أصحاب هذا الدخل من الاستفاد ببرنامج سكني

نشر وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل على حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصير ما يفيد تلبية رغبة الكثيرين من راغبي الاستفادة من برنامج سكني والذي يرغبون في الاستفادة من الدعم الحكومي من سكني ويزيد دخلهم الشهري عن حد معين وضحه الحقيل في منشوره منذ دقائق.

الحقيل: تعديل حاسبة الدعم الحكومي

وفي إطار حرص المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان خاصة في استفادة أكبر عدد من مواطني المملكة ببرنامج سكني، نشر وزير الإسكان ماجد الحقيل منشورا مفاده:

«تلبية لرغبات مستفيدي برنامج #سكني ممين يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، تم تعديل حاسبة الدعم لتمكينهم من الاستفادة من الدعم الحكومي لقروضهم العقارية، وسيكون ذلك بداء من الشهر الجاري، وبأثر رعي للمستفيدين السابقين يمكن مراجعة حاسبة الدعم عبر الرابط Sakani.housing.sa/calculator ».

برنامج سكني

ويذكر أن برنامج سكني، أعلن من قبل أن مجموع المستفيدين من الحلول السكنية التي يتيحها البرنامج حتى الشهر الماضي (مايو) بلغ 68,195 أسرة، منها 33,718 أسرة حصلت على منازل، أما عن الخيارات المويلية والسكنية فقد استفادت 13,230 أسرة، منها نحو 5835 أسرة حصلت على منازل.