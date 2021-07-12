ماذا وراء هذه التغريدة.. تركي آل شيخ ينشر فيديو قديم للرئيس المصري ويعلّق عليه

بواسطة إسلام عوض
تركي آل شيخ

نشر تركي آل شيخ تغريدة له على حسابة الشخصي بتويتر تتعلق بالرئيس عبد الفتاح السيسي وتعليقه منذ شهور قليلة على أزمة سد النهضة الأثيوبي، وكانت أثيوبيا حينها لم تقم بالملء الثاني للسد والمقرر له أن يحجز نحو 13 مليار متر مكعب تقريباً.

تركي آل شيخ ينشر فيديو قديم للرئيس المصري ويعلّق

وكان في ذلك الوقت يوجد قلق في الشارع المصري من أزمة السد، وإقدام أثيوبيا على الملء الثاني، الأمر الذي سيضر بمصر ضرراً كبيراً، وقال حينها الرئيس السيسي أن مصر لن تفرط في نقطة مياه واحد ومن يريد أن يجرب فليجرب، وأردف قائلاً أن هذا ليس تهديد لأحد، وطمأن السيسي المصريين حينها بشأن المياه.

وعلق تركي آل شيخ على كلمة الرئيس السيسي بهذا الشأن قائلاً أن لغة جسد الرئيس تدل الثقة والقوة برجاله، واختتم قائلاً عشتي يا مصر وعشت يا ريس، وفسر نشطاء إعادة تصريحات الرئيس في ذلك الوقت ومن شخصية كآل شيخ قد يكون لها العديد من الدلالات فيما يتعلق بمشكلة السد، والذي هو حديث الشارع المصري الآن.

خاصةً وأن أثيوبيا أخطرت كل من مصر والسودان وبشكل رسمي على بدء الملء الثاني للسد، وأخذت هذا القرار منفردة دون الرجوع إلى دولتي المصب، وحينما ذهبت مصر والسودان لمجلس الأمن لإصدار قرار يدين أديس أبابا، لم يفعل المجلس شئ سوى أنه حث الأطراف الثلاثة على معاودة المفاوضات مرة أخرى تحت رعاية الإتحاد االإفريقي.

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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