ما لا تعرفه عن التأشيرة السياحية السعودية والدول المسموح لها باستخراجها

في إطار التوسعات الجديدة التي تشهدها المملكة العربية السعودية منذ فترة وخاصة منذ تولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وصولا لتحقيق رؤية المملكة 2030، وإحداث التطورات والإصلاحات والتوسعات في كافة المجالات علي مستوي المملكة خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مع ظهور العديد من التغييرات واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة وتوفير العديد من الخدمات المستحدثة إلكترونيا، وذلك لصالح مواطني المملكة وصولا لمستوي معيشي أفضل ومن أحدث التطورات التي شهدتها المملكة هذه الفترة إصدار الموضوع الخاص التأشيرة السياحية السعودية لعدد من الدول.







التأشيرة السياحية السعودية

قامت المملكة العربية السعودية بفتح أبوابها أمام السياح في أغلب دول العالم سواء العربية أو الأجنبية للسماح لهم بالحصول علي التأشيرة السياحية للمملكة سواء لغرض الدراسة أو العمل أو أداء فريضة العمرة علي أراضيها المقدسة، ولقد سمحت المملكة باستقبال السياح من عدد (49) دولة علي مستوي دول العالم للقدوم إليها ولقد حددت هيئة السياحة بالمملكة العديد من الشروط والإجراءات الواجب إتباعها للحصول علي التأشيرة السياحية السعودية.







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الشروط والإجراءات للحصول علي التأشيرة السياحية السعودية

أولي هذه الإجراءات للحصول علي التأشيرة هو الحصول عليها إلكترونيا أو عند قدوم السائح إلي المملكة.

أما بالنسبة لمواطني الدول الأخرى فهو يتم مراجعة السفارات والقنصليات السعودية في بلادهم للحصول على هذه التأشيرة.

لابد أن يكون سن المتقدم للحصول علي التأشيرة يبلغ وقت التقديم عمر 18 عام أو أكثر.

أقل من سن 18 عام لابد من وجود ولي أمره معه للتقديم.

لابد أن تكون صلاحيّة جواز السفر الخاص به هي 6 شهور على الأقل وقت دخوله للمملكة.

يتم إصدار التأشيرة لآي مواطن أو سائح دون النظر لديانة المتقدم للحصول عليها.

يتم استخراج التأشيرة للراغب في الحصول عليها دون الاحتياج لوجود كفيل معه.

يتم إصدار التأشيرة السياحية خلال يومين فقط من تاريخ تقديم الطلب.

أن الرسوم المقدمة للحصول علي التأشيرة لا يتم استردادها في حالة رفض الطلب المقدم للحصول علي التأشيرة.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول علي التأشيرة السياحية







مستند لإثبات السكن للمتقدم.

تذكرة العودة لبلده.

إثبات الحالة الوظيفية للمتقدم.

مستند بالحساب المالي بالبنك.

تقديم بطاقة الهوية الخاصة بصاحب الطلب.

عنوان الإقامة للمتقدم.

تقديم مستند جدول الرحلة المقررة.