ما معنى الدفعة تحت الإجراء للصرف في حساب دعم المواطن

يقوم حساب المواطن دائمًا بالرد على استفسارات المواطنين بشأن كل ما يخص حساب دعم المواطن ، وقد قام الحساب مؤخرًا بالرد على عدد من الاستفسارات التي تشغل المواطنين ومنها ” الدفعة تحت الإجراء للصرف ” حيث وجدها عدد من المستفيدين في حساباتهم قبل إيداع الدفعة 21 والتي من المقرر إيداعها يوم الخميس الموافق 8-8 2019 م قبل عيد الأضحى المبارك، حيث تم تقديم موعد الدفعة ليتك صرفها قبل العيد بناءً على طلب المواطنين لحساب المواطن .

ما معنى الدفعة تحت الإجراء للصرف

بين حساب المواطن أن كلمة الدفعة تحت الإجراء للصرف تعني أن عملية إيداع المبلغ المستحق تحت الإجراء وسوف يتم صرف الدفعة 21 من حساب دعم المواطن في موعدها يوم الخميس 8-8- 2019م ، هذا وقد بين الحساب أنه يواصل عملية التسجيل في الدفعة 22 والتي من المقرر صرفها في يوم العاشر من شهر سبتمبر المقبل وقد دعا المواطنين للتسجيل في الحساب عبر البوابة الإلكترونية للحساب من أجل الاستفادة والحصول على الدعم المقدم حسب درجة الاستحقاق .

هذا وقد أجاب حساب المواطن على أسئلة أخرى تشغل المواطنين كالتالي :

حساب المواطن تغيير الآيبان البنكي

بين حساب المواطن بالنسبة لسؤال عن ” تغيير الآيبان البنكي ” أنه بالإمكان للمواطنين تغيره من أيقون ” تفاصيل الطلب ” ثم ” بيانات الحساب البنكي ” وبين الحساب لابد أن يكون الآيبان مرتبطًا باسم الطلب للمتقدم وفي حالة تغيره قبل موعد صرف الدفعة سوف يتم التحقق منه ضمن دفعة الشهر المقبل .

دراسة الأهلية

وفي مسألة دراسة الأهلية لدى برنامج حساب دعم المواطن أكد الحساب أنه في حالة قد تم تقديم الطلب بعد تاريخ العاشر من يوليو سوف يتم دراسة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر “سبتمبر” المقبل كما قال الحساب أنه يمكن التعرف على نتيجة الأهلية بواسطة الحساب ثم ” دراسة الأهلية ”

حذف حساب المواطن

أجاب حساب المواطن على استفسار حذف حساب المواطن من قبل أحد المواطنين وأوضح الحساب قائلًا إنه في حالة القيام بـ حذف الحساب فمن الممكن التسجيل مرة أخرى في البرنامج بعد مرور 60 يوم من حذف الحساب،وذلك عبر الرابط هنا والقيام بعمل ” تسجيل جديد” ثم ” تفاصيل الطلب ” ثم ” تعبئة البيانات ” ثم ” تقديم الطلب” .