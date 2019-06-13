ما هو حساب المواطن والفئات المستفيدة منه والرؤية المستقبلية له

هدفت وزارة العمل السعودية من خلال مشروع حساب المواطن إلى مساندته بتخفيف العبء المادي الواقع عليه، والوقوف بجانبه في ظل أهداف حكومة المملكة في عمل إصلاحات اقتصادية شاملة، سوف يجني المواطنون السعوديون ثمارها في وقت قريب، حيث يقوم البرنامج بتعويض فئات معينة سوف يتم الإشارة إليها لاحقًا بصرف مبالغ مالية لهم، وفقًا لحسابات معينة تتناسب مع دخل الأسرة وعدد أفرادها.

ولتسهيل هذه الأمور أطلقت الحكومة البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، وكذلك تقوم بإرسال مراسلات للمواطنين للتأكد من البيانات التفصيلية لهم، وقامت أيضًا بتصميم تطبيق يمكن تحميله ويشمل العديد من الأمور، وسوف نقوم من خلال موقعنا طرح كل جديد متعلق بهذا المشروع، والإجابة عن كل ما يدور في ذهن المواطن السعودية بشأنه للتسهيل عليه.

أهداف برنامج حساب المواطن

هدفت الحكومة السعودية من خلاله إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي كالتالي :

•تخفيف تداعيات مبادرات الإصلاح الاقتصادي، والتي تهدف إلى تصحيحات في أسعار الطاقة والمياه، ومواجهة تبعات ضريبة المبيعات المفروضة على الأغذية والمشروبات.

•توجيه الدعم لمستحقيه، بدلاً من حصول الكثير عليه مما يضعف قيمته لمستحقيه.

•الترشيد في استهلاك الطاقة والمياه.

مبادىء حساب المواطن

وضع المسئولون السعوديون عدة مبادىء توجيهية يجب تحقيقها من خلال هذا البرنامج الوطني تتلخص في التالي :

•توفير المساندة الكاملة والضروروية لأصحاب الدخول المنخفضة.

•صرف دعم حساب المواطن في صورة نقدية.

•أن تكون قيمته عادلة وملائمة لكل أسرة.

•الشروع في صرف تلك القيمة قبل البدء في أي إصلاحات إقتصادية.

الفئات المستهدفة من المشروع

يخدم هذا المشروع ثلاثة فئات وهي :

•الفرد المستقل بسكن خاص به، وهو قد يكون ذكر أو أنثى يزيد عمره عن 24 عام، أما من ينحصر سنه ما بين 18 إلى 24 سوف يُطلب منهم تقديم إثبات للسكن الخاص والمستقل، كذلك ينضم لتلك الفئة المطلقين والمطلقات والأرامل (سيدات أو ذكور)، وغير المتزوجين والمتزوجات ومن ليس لديه تابعين أو عائلين.

•الأسر السعودية وأسرة المرأة الحاملة للجنسية السعودية ومتزوجة من غير سعودي.

•حاملي بطاقات التنقل.

يتم تسجيل حساب المواطن من خلال البوابة الإلكترونية له، وملأ البيانات المطلوبة وذلك للدخول في المستحقين لصرف الدعم في الدفعات التالية، ومن المعروف أن حتى الآن تم صرف 19 دفعة، حيث يتم إيداع المبالغ المستحقة شهريًا يوم 10 من كل شهر وإذا وافق يوم عطلة يتم إيداعها قبل ذلك التاريخ بيوم.