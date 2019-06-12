ما هو صاروخ كروز الجوال | الذي استهدفت من خلاله الميليشيات الحوثية مطار أبها الدولي اليوم

عملية إرهابية وإجرامية بكل المعاني، فالاستهداف لهدفٍ مدني في عُرف السياسة الدولية جريمة حرب بكل المقاييس، فما بالك إن كان هذا الاستهداف موجه لمطار مدني لا يستخدمه ولا يرده إلا مدنيون عُزل، ولكن في عُرف الميليشيات الحرب لا حدود لها، ولا تفرقه بين ما هو مدني أو عسكري، ويبقى الهدف الوحيد دون تمييز هو إلام الطرف الأخر .

حدث بالفعل مع مشارف الساعة الثانية من صباح اليوم الأربعاء، كما تم الإعلان عنه من قبل المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، حيث قامت ميليشيا الحوثي باستهداف مطار أبها الدولي باستخدام صاروخ كروز، وبالفعل أصاب الصاروخ حسب البيان الرسمي منطقة صالة الوصول بالمطار، مما أسفر عن إصابة 26 مدني من بينهم أطفال ونساء، ولكن ما هو صاروخ كروز .. ولما يُعد استخدامه نقلة نوعية في النهج الإرهابي لميليشيا الحوثي .

التعريف بصاروخ كروز المُستخدم في قصف مطار أبها

تُعد عملية اليوم من قبل ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، باستهداف مطار أبها الدولي، تحول نوعي ليس في أسلوب الميليشيا ذاتها في استهداف المدنيين، بل سبق ولأكثر من مرة أن فعلتها الحوثية، واستهدفت أهداف مدنية سعودية .

ولكن التحول في استخدام تلك النوعية من الصواريخ التي عادة لا تتوفر للميليشيات، بل دائما هي من هيكل تسليح الجيوش النظامية، وبالتأكيد هذا يؤكد دعماً إيرانياً واضح بأسلوب جديد لتلك الميليشيات باليمن، فضلاً أن صواريخ كروز هي صورايخ يمكن التحكم في اتجاهها بعد إطلاقها، فهي ليست كالصواريخ البالستية ثابتة المسار بل يمكن تغير مسار إطلاقها بعد عملية الإطلاق .

لذا يُطلق على صواريخ كروز، مُصطلح الصواريخ الجوالة، بسبب مرونة توجيهها بعد الإطلاق، وعليه تُستخدم لاستهداف الأهداف المتحركة، أو استهداف الأماكن المحصنة بهدف إصابتها من أي زاوية ضعيفة يختارها المُطلق .

كما تُمكن خاصية التجوال تلك صواريخ كروز، من المناورة وتجنب الدفاعات الجوية بإتباع مساراتٍ مختلفة أثناء الإطلاق، ويمكن إطلاق تلك الصواريخ من منصات متعددة براُ وبحراً وجواً .