ما هو نصيب الفرد للحصول على تمويل الأسرة بعد التعديل

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن إجراء بعض التعديلات في تمويل الأسرة والذي يتم تقديمه من بنك التنمية لمساعدة الأسر في قضاء احتياجاتهم الضرورية والتي تمثل عبئ على ولي الأمر مثل مصاريف الدراسة أو زواج الأبناء وغيرها من الاحتياجات الهامة وكان من شروط البنك أن يكون نصيب الفرد من الدخل 2000 ريال وقد تم زيادة هذه القيمة في التعديل الجديد وإليكم التفاصيل.

نصيب الفرد للحصول على تمويل الأسرة بعد التعديل

يقدم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة للمواطن العديد من برامج التمويل الهامة التي يحتج إليها المواطن مع هامش ربح تنافسي أو معدوم في بعض الحالات، وتتنوع برامج التمويل الاجتماعي ومنها تمويل الزواج، وتمويل الترميم وتمويل الأسرة.

يتم تقديم تمويل الأسرة من بنك التسليف وفق شروط منها حساب دخل الفرد في الأسرة والذي يصل إلى 2000 ريال في الشهر وقد تم إدخال تعديل على هذا الشرط واصبح نصيب الفرد 3000 ريال سعودي.

وعندما يكون دخل الأسرة 12 ألف ريال سعودي فإن نصيب الأفراد المكونة منهم الأسرة إذا كان العدد أربعة هو 3 ألاف وهنا يكون من حق الأسرة الحصول على التمويل.

شروط تمويل الأسرة من بنك التنمية

تم وضع مجموعة من الشروط الهامة للحصول على تمويل الأسرة الذي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي ومن هذه الشروط: