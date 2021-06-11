ما هي حالات إلغاء التأمين الصحي من قبل صاحب العمل .. الضمان الصحي يجيب

ما هي حالات إلغاء التأمين الصحي من قبل صاحب العمل .. الضمان الصحي يجيب

تولي المملكة العربية السعودية العمالة سواء السعودية أو الوافدة أهمية بالغة من الناحية الصحية ومنها منحهم وثيقة تأمين صحي والتي تهدف إلى تغطية كافة النفقات العلاجية للعامل المشترك، ما عدا ما يتم استثناؤه وتحديده بموجب الوثيقة الموحدة لنظام الضمان الصحي التعاوني, وتكون التغطيات في حدود منافع الوثيقة الموحدة، ويتساءل البعض عن حالات إلغاء التأمين الصحي التي أجاز النظام لصاحب العمل القيام بالإلغاء فيها ، وفي هذا الإطار أعاد مجلس الضمان الصحي التذكير بتلك الحالات وهو ما سيرد بيانه في السطور القادمة .

حالات إلغاء التأمين الصحي

4 حالات يجوز لصاحب العمل إلغاء التأمين الصحي

وقال المجلس إنه يمكن إلغاء الوثيقة في الحالات التالية :

في حال الوفاة.

انتقال العامل إلى عمل جديد.

تغيير شركة التأمين.

الخروج النهائي بالنسبة للعمالة الوافدة.

متى يحق للموظف في التأمين الصحي ؟

وبالمقابل وضمن سياق متصل بحالات إلغاء التأمين الصحي التي أجازها النظام لصاحب العمل، فإن مجلس الضمان الصحي، أوضح أنه يمكن للموظف في حال عدم التأمين عليه أو على أي من أفراد أُسرته، أو في حال تمت مشاركته في دفع أقساط التأمين من تقديم شكوى ضد صاحب العمل إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة مقر المجلس، ويجري التعامل مع الشكوى بسرية تامة بحيث لا يعرف صاحب العمل هوية المتقدم بالشكوى .

ما هي حدود منافع تغطية وثيقة التأمين الصحي ؟

تغطي الوثيقة التأمينية كافة النفقات العلاجية، إلا ما استُثني في الوثيقة الموحدة لنظام الضمان الصحي التعاوني، وتكون التغطيات في حدود منافع الوثيقة الموحدة التي أشارت إليها كما يلي:

حد المنفعة الأقصى لكل شخص عن سنة الوثيقة ويشمل ذلك الحدود الدنيا الواردة في الوثيقة: يبلغ 500 ألف ريال سعودي.

يتحمل المستفيد “المؤمن له” من نفقات المعالجة بالعيادات الخارجية عند زيارة طبيب العيادات الخارجية، شاملة جميع ما يقوم به الطبيب من مشورة وما يطلبه من فحوصات مخبرية وأشعة وأدوية وأي مستلزمات علاجية وكذلك زيارة المتابعة والتحويل لنفس العلة وليس لكل إجراء على حدة، وفق النسب التالية:

1- (0- %20) بحد أقصى 75 ريالًا داخل شبكة الحد الأدنى الموحدة. 2- (0- %20) بحد أقصى 300 ريال للمستشفيات خارج شبكة الحد الأدنى الموحدة. 3- (0- %20) بحد أقصى 100 ريال لباقي مقدمي الخدمة خارج شبكة الحد الأدنى الموحدة.

كيفية الاستعلام عن التأمين الصحي

ويمكن للموظف أو العامل المواطن أو المقيم الاستعلام عن معلومات التأمين الخاص به بخطوات ميسرة وسهلة كما يلي: