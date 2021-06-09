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ما هي حالات الوضع الصحي المُعرّفة على تطبيق توكلنا وأهم الخدمات 1442

بواسطة غادة هيكل
الحالة الصحية في تطبيق توكلنا الحالة الصحية في تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا يقوم برصد حالات الوضع الصحي لكافة الأفراد في المملكة من المسجلين على التطبيق لكي يتمكن كل منهم من الاستفادة من الخدمات المتعلقة بالتطبيق واليت وفرتها الجهات المعنية مثل وزارة الصحة ووزارة الداخلية وقطاع الجوازات وغيرهم موقد تم ربط العديد من الخدمات التي يحصل عليها الأفراد بظهور حالة الوضع الصحي للفرد وسوف نتعرف على هذه الحالات بالتفصيل.

1 حالات الوضع الصحي المُعرّفة على تطبيق توكلنا
2 الحالات الخاصة بالمسافرين على تطبيق توكلنا
3 خدمات تطبيق توكلنا

حالات الوضع الصحي المُعرّفة على تطبيق توكلنا

تم تعريف الحالات الصحية المتعددة للأفراد من مواطن أو مقيم على تطبيق توكلنا حتى يتمكن كل فرد من الحصول على خدمات التطبيق بكل سهولة طبقاً للحالة الصحية له ومن هذه الحالات:

  • محصن وتشمل الحاصل على الجرعة الأولى من اللقاح أو المحصن المتعافي من الإصابة، ويرمز لها باللوم الأخضر الغامق.
  • الحالة الثانية وهي لم يثبت إصابته ويرمز لها على التطبيق باللون الأخضر الفاتح.
  • مخالط ويرمز له في التطبيق باللون الأصفر لمعرفة الفرد المخالط لمصاب.
  • اللون البني فهو للحالات المصابة بالفيروس ويتم متابعته من خلال التطبيق.

الحالات الخاصة بالمسافرين على تطبيق توكلنا

تم إضافة الحالات الخاصة بالمسافرين على تطبيق توكلنا وتشمل اللون الأزرق الذي يوضح حالة المسافر بأنه قادم من دولة أخرى وعليه القيام بالتالي: الحجر الصحي لمدة أسبوع ثم إجراء فحص كورونا وفي حال كانت النتيجة سلبية يتم إنهاء الحجر.

اللون البنفسجي الخاص بالقادمين من الدول المنتشر بها الفيروس فيتم الحجر الصحي وإجراء فحص في أول أربع وعشرين ساعة ثم إجراء فحص ثاني في نهاية الأسبوع وإنهاء الحجر في حالة سلبية النتيجة.

خدمات تطبيق توكلنا

يقدم تطبيق توكلنا العديد من الخدمات التي تهم الإفراد في المملكة ومنها التعرف على الحالة الصحية وعليها يمكن الحصول على التصاريح اللازمة.

غادة هيكل
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