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ما هي خطوات وشروط التسجيل في كلية ابن راشد لعام 1442 ؟

بواسطة عزت محمد
التسجيل في كلية ابن رشد أبها خطوات وشروط التسجيل في كلية ابن رشد

تقع كلية ابن راشد في مدينة أبها، وهي أحد أكثر المؤسسات التعليمية تميزا كما أنها أولى الكليات الأهلية في السعودية حيث تم إفتتاحها عام 1420 هجريا، ونظرا لما تقدمه الكلية من إسهامات ونشاطات متميزة يسعى الكثير من الطلاب إلى الإلتحاق بها، ويتسائل العديد من الأشخاص عن شروط التسجيل في كلية ابن راشد وهذا ما سنقوم بتناوله في هذه المقالة.

التسجيل في كلية ابن راشد
خطوات وشروط التسجيل في كلية ابن راشد لمرحلتي البكالريوس والماجستير
1 شروط التسجيل في برامج البكالريوس لكلية ابن راشد لعام 1442:
2 ما هي الأوراق والوثائق المطلوبة للتقديم في برامج البكالريوس؟
3 إذا كان الطالب غبر سعودي الجنسية بالإضافة لما سبق يجب أن يحضر أحد المستندات التالية:
4 شروط التسجيل في برامج الماجستير :
5 أما عن المعدل الذي يجب أن يكون الطالب حاصلا عليه في مرحلة البكالريوس كي يتم قبوله فهو كالتالي:
6 ما هي الأوراق والوثائق المطلوبة للتسجيل في برامج الماجستير؟
7 خطوات التسجيل في كلية ابن راشد:
8 رسوم التسجيل في كلية ابن راشد:

شروط التسجيل في برامج البكالريوس لكلية ابن راشد لعام 1442:

  1. يجب أن يكون الطالب متخرج من الثانوية العامة أو ما يعادلها.
  2. يجب أن يكون الحد الأدنى لدرجته في إختبار القدرات هو 50%
  3. يجب أن يكون الطالب حسن السير والسلوك، وأيضا لائق طبيا

ما هي الأوراق والوثائق المطلوبة للتقديم في برامج البكالريوس؟

  • شهادة الثانوية العامة وصورة لها
  • عدد 6 صور شخصية مقاس 4 في 6 سم
  • يجب إحضار صورة لنتائج إمتحان القدرات

  • إذا كان الطالب غبر سعودي الجنسية بالإضافة لما سبق يجب أن يحضر أحد المستندات التالية:

  1. صورة لبطاقة الأحوال المدنية
  2. صورة للإقامة والتي يجب أن تكون سارية المفعول
  3. صورة لدفتر العائلة

شروط التسجيل في برامج الماجستير :

  1. على الطالب أن يكون حاصلا على شهادة البكالريوس من جامعة معتمدة
  2. إذا كان الطالب متقدم لدراسة الماجستير في إدارة الأعمال، يجب أن تكون درجته في إختبار الأيلتس أو أي من الإختبارات التي تعادله 6.5
  3. عليه تخطي المقابلة الشخصية بنجاح
  4. إذا كان الطالب موظفا بالفعل يجب على المؤسسة التي يعمل بها أن تقوم بالموافقة أولا

  5. أما عن المعدل الذي يجب أن يكون الطالب حاصلا عليه في مرحلة البكالريوس كي يتم قبوله فهو كالتالي:

  • يجب أن لا يقل عن 3.75 من 5، أو 3 من 4
  • يجب أن يكون التقدير جيد جدا
  • إذا كان التقدير جيد فقط يجب أن يحصل على 3.75 من 5 في الفصل التأسسي كي يتم قبوله.

ما هي الأوراق والوثائق المطلوبة للتسجيل في برامج الماجستير؟

  • صورة لكل من شهادة التخرج والسجل الأكاديمي، وعلى الطالب إحضار الأصل أيضا لكي يتم المطابقة بين الأصل والصورة
  • يجب إحضار سيرة ذاتية و 2 شهادة توصية من مدرسين سبق أن قامو بتدريسه في الجامعة
  • عدد 5 صور شخصية مقاس 4 في 6 سم
  • إذا كان الطالب سيقوم بدراسة تخصص باللغة الإنجليزية عليه إحضار شهادة معتمدة تثبت إتقانه اللغة
  • صورة للهوية السعودية أما إذا كان الطالب لا يحمل الجنسية السعودية فعليه إحضار صورة للإقامة الخاصة به والتي يجب أن تكون سارية المفعول
  • ملف علاقي وصورة لجواز السفر الخاص به
  • إذا كان الطالب يعمل لدى مؤسسة معينة عليه إحضار خطاب موافقة من تلك المؤسسة

خطوات التسجيل في كلية ابن راشد:

  1. قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لكلية ابن راشد
  2. قم بإدخال بياناتك في طلب القبول الموجود على موقع الكلية
  3. ضع أيضا الوثائق المطلوبة ولكن يجب أن تكون في صغية PDF
  4. قم بإرسال أصل كل تلك الوثائق إلى إدارة الخدمات الطلابية لكي تتم المطابقة بين الأصل والمستندات المرسلة في صيغة ال PDF
  5. وأخيرا قم بدفع الرسوم ثم أرسل إيصال الدفع

رسوم التسجيل في كلية ابن راشد:

  • رسوم التسجيل في برامج البكالريوس تبلغ حوالي 2000 ريال سعودي
  • رسوم التسجيل في برامج الماجستير تبلغ حوالي 4000 ريال سعودي
عزت محمد

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