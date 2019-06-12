ما وراء الهجوم على مطار أبها والردود المحتملة من السعودية

هوجم مطار أبها الدولي بالمملكة السعودية مساء أمس الثلاثاء من قبل ميلشيا الحوثي اليمنية بصاروخ تدعي الميلشيا أنه من طراز كروز، وتجم عن الهجوم إصابة عدة مدنين قدرت التقارير الرسمية أن عددهم 26 مصابًا منهم من نُقل إلى المستشفى ومنهم من كانت إصابته طفيفة وتلقى إسعافات أولية فقط، وكان الهجوم المفاجئ على مطار مدني يبعد حوالي مئتي ميل من الحدود اليمنية ثاني هجوم صاروخي تتبناه جماعة الحوثي بعد الهجوم على أحد المنشئات النووية بالإمارات.

ولم تكشف المصادر السعودية حتى الآن عن نوع الهجوم والصاروخ المتسبب فيه ولكن القنوات الفضائية التابعة للحوثي هي من علقت على الهجوم على مطار أبها أنه كان بصاروخ من طراز كروز وأضافت أن الصاروخ كان يستهدف برج المراقبة، وأنه أصاب أهدافه بدقة.

كيف حصل الحوثي على صاروخ كروز:

وأضافت القناة التابعة للميلشيا أن هذا الهجوم باكورة لهجمات أخرى سمتها مفاجآت تنتظر الأعداء وأن هذا الهجوم على المطار المدني في أبها عجزت عن ردعه أحدث وسائل الدفاع الأمريكية التي تمتلكها السعودية مما يدل على كفاءة الجماعة في الاستهداف وأنها قادرة على التوغل وإصابة العديد من الأهداف الحيوية الأخرى.

ما الذي يخفيه استهداف مطار أبها:

وتشير التقارير الأمريكية الصادرة عن وزارة الدفاع أن الهجوم على مطار أبها يوضح الدور الذي تلعبه دولة إيران في المنطقة وتتهمها بتزويد الحوثي بصواريخ متطورة لم تكن في حوزته من قبل، بل يشير رئيس التحالف السعودي في اليمن أن اليمن لم تكن تمتلك صواريخ كروز من قبل.

كيف سترد السعودية على هجوم مطار أبها:

توعدت السعودية الحوثيين برد عنيف على الهجوم الغادر على مطار دولي وقالوا أن هذا الهجوم يُعد جريمة حرب لن يُتساعل في الرد عليها، وكان هذ الهجوم هو الثاني الذي يصيب العمق السعودي بعد الهجوم بطائرة مسيرة الشهر الماضي.