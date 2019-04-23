مبادرة التكييف ضمن دعم برنامج حساب المواطن .. رابط الاستعلام ومعرفة منافذ بيع المكيفات

يقدم برنامج حساب المواطن ضمن إطار الدعم المقدم للمستفيدين من البرنامج، مبادرة التكييف ، وقد أوضح برنامج حساب المواطن منافذ البيع التي يمكن للراغبين في الشراء بأسعارمخفضة، وذلك في معرض الرد على الاستفسار الوارد إليه ، حيث قال أن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار مساعدة المواطنين المستفيدن من دعم حساب المواطن في شراء مكيفات ذات الجودة العالية وبأسعار مخفضة من خلال منافذ بيع مخصصة، واوضح البرنامج أنه يمكن الاستعلام عن الاستحقاق ومعرفة منافذ البيع عبر رابط مخصص لهذه الغاية، أو من خلال الاتصال بمركز الاتصال .

رابط التحقق من الاستحقاق ومعرفة منافذ البيع في مبادرة التكييف

يمكن للراغبين في اقتناء مكيف عالي الجودة وبأسعار مخفضة ضمن مبادرة التكييف للمستفيدين من دعم حساب المواطن ، التأكد من الاستحقاق ومعرفة منافذ البيع بأحد الطريقين :

من خلال الرابط التالي من هنــــــــــا

التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الرقم 920024322.

كيفية معرفة قيمة الاستحقاق

ويجدر التذكير بأن برنامج حساب المواطن أوضح في وقت سابق أن صرف الدعم يتم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ويمكن للمستفيد معرفة قيمة الاستحقاق للدعم من حساب المواطن باستخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط من هنــــا

وفي سياق آخر ما زالت عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن للاستفادة من الدفعة الجديدة المقبلة مستمرة من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج عبر الرابط التالي من هنــــا برنامج حساب المواطن

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