مبادرة التكييف حساب المواطن وطريقة الحصول على دعم المكيفات heac-gov-sa

تفاصيل مبادرة التكييف حساب المواطن أحد المبادرات التي اطلقها برنامج حساب المواطن للحصول على دعم المكيفات مع قرب حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، حيث أشار البرنامج لكون مبادرة التكييف تهدف إلى تمكين المواطنين المستفيدين من شراء مكيفات عالية الكفاءة وذات سعر منخفض مقارنة بمثيلتها، وتم تدشين موقع المبادرة ومركز الاتصال الموحد لتلقي استفسارات المواطنين للتعرف على كيفية الاستفادة من تلك المبادرة ومن يستحق الحصول على دعم المكيفات.

نتعرف على كيفية الحصول على مكيف عبر برنامج حساب المواطن، والتعرف على المميزات والضوابط التي تحدد من هم المستفيدين، وحجم الدعم المقدم، وعدد المكيفات التي من الممكن أن يقوم بشراؤها المستفيد، من خلال مبادرة التكييف حساب المواطن 1440، حيث تم إدخال بعض الشروط على تحديد المستفيدين ومن خلال تحقق أهلية المستفيد برقم الهوية من خلال موقع مبادرة التكييف.

ما هي مبادرة التكييف حساب المواطن

أشار برنامج حساب المواطن إلى الهدف من مبادرة شراء المكيفات المقدم للمواطنين المستفيدين من دعم البرنامج، حيث يهدف منها كما أشرنا بعالية إلى ماعدة المواطنين في شراء مكيفات هواء تتمتع بكفاءة عالية وبأسعار منخفضة، بعد تأكد المواطن من استحقاقه الحصول على الدعم/ وكم جهاز يمكنه شراؤها تحت مظلة المبادرة، والتعرف على منافذ البيع وأنواع والأجهزة وقدراتها ومنافذ البيع من خلال زيارة موقع مبادرة التكييف حساب المواطن ، أو التواصل مع رقم الاتصال الموحد لبرنامج حساب المواطن 920024322 للحصول على المزيد من المعلومات.

خطوات الحصول على جهاز تكييف

اتبع خطوات الحصول على أجهزة التكييف عالية الكفاءة من خلال دعن مبادرة التكييف حساب المواطن وفق التسلسل التالي الموضح بشرح مصور.

زيارة موقع مبادرة التكييف الإلكتروني على شبكة الإنترنت heac-gov-sa.

التأكد من الاستحقاق عبر رقم هوية المستفيد من دعم حساب المواطن.

التعرف على أنواع الكيفيات التي تشملها المبادرة وعدد القطع التي يحث للمواطن المستفيد الحصول عليها.

التعرف على مراكز البيع أو المتاجر المشاركة في المبادرة وزيارتها لإتمام عملية الشراء.

شروط مبادرة التكييف

عقب إطلاق مبادرة التكييف في أبريل 2019 بشكل كامل، تم تحديد شرط السن للاستفادة من المبادرة، حيث يحق لأي مواطن سعودي بلغ 21 عام الاستفادة من الدعم المقدم، والتي تستمر لمدة عام.