كيفية التسجيل في مبادرة سند الزواج إحدى مبادرات سند محمد بن سلمان

تفاصيل مبادرة سند للزواج رابط التسجيل في سند للزواج سند الزواج

سيطلق برنامج “سند محمد بن سلمان” أولى عطاءاته للمرحلة الأولى بمبادرة “سند الزواج” سعياً لتحقيق مبادئ الاستقرار الأسري، وحث الشباب على الزواج وتحفيز غير القادرين لتمكينهم من بناء أسرهم، وتدعيم أواصر الاستقرار الاجتماعي وتحقيق السعادة لهم.

ما هي مبادرة سند الزواج ؟

مبادرة اجتماعية يقدمها برنامج سند محمد بن سلمان، مخصصة للمتزوجين حديثاً لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة.

شروط أهلية سند الزواج

حرصاً على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

– أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية.

– أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة.

– أن يكون الزواج الأول للرجل.

– أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة كحد أدنى.

– ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

– ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

– ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

– إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

– أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

طريقة التسجيل في سند الزواج

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان (تقديم الطلب مــن هنـــا)

– اختيار مبادرة سند الزواج

– التاكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير

– اجتياز دورة الوعي المالي

– إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم في سند الزواج

– الإقرار والتعهد بصحة البيانات

– انتظار رسالة اعتماد الطلب

ملاحظات هامة بالنسبة سند الزواج

– تكون الأفضلية للأيتام وأبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة.

– يتم الاعتذار والقبول بناءً على الشروط والمعايير

فيديو توضيحى لشرح طريقة التسجيل في سند الزواج

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