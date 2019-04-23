تحديث حالة الدفعة الثانية من مبادرة سند الزواج والاستعداد لصرف العطاء

تم تحديث حالة الدفعة الثانية من مبادرة سند الزواج، وقد أعلن الموقع الرسمي لمبادرة سند محمد بن سلمان على تويتر تحديث حالات جميع المتقدمين ضمن الدورة الثانية لقيد العطاء، وهو ما يعني قرب صرف عطاء الدفعة الثانية، وقد تم صرف عطاء الدفعة الأولى أول الشهر الجاري، بإجمالي مبلغ 100 مليون ريال، وقد تم صرفهم لـ 4200 مستفيد من برنامج سند الزواج.

الدفعة الثانية من مبادرة سند الزواج

مبادرة سند الزواج هي مبادرة غير ربحية، تهدف إلى مساندة المتزوجين حديثًا، وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط، كما يجب عليهم اجتياز دورة الوعي المالي بنسبة لا تقل عن 60%، ولا زال التسجيل في مبادرة سند محمد بن سلمان مفتوحًا، ويمكنك من خلال الرابط السابق التسجيل والتعرف على جميع الشروط.

ونوفر من خلال مقال الدفعة الثانية من دعم سند محمد بن سلمان حلولًا لبعض المشكلات التي قد تواجهك، مثل طريقة إدخال الحساب البنكي، وشروط التسجيل في الدفعة الرابعة، كالحد الأدنى للراتب ومهر العروس، والقيمة التي يحصل عليها كل شخص من عطاء دعم سند الزواج.

أخبار عطاء الدفعة الثانية من مبادرة سند محمد بن سلمان

يبدأ إيداع عطاء الدفعة الثانية من سند الزواج، وذلك بعد أن تم التأكد من مطابقة المتقدمين للشروط، وكذلك التأكد من الحسابات البنكية للمتقدمين، ومن المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة، استقبال المستفيدين للعطاء.

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