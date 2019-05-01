إيداع الدفعة الثانية من عطاء مبادرة سند الزواج.. موعد الدفعة الثالثة والتسجيل مستمر

بعد إعلان سند محمد بن سلمان اليوم الأربعاء عن إيداع الدفعة الثانية من عطاء مبادرة سند الزواج أولى مبادرات سند محمد بن سلمان، في حسابات المستفيدين ممن تطابقت شروط الأهلية عليهم، ما زالت عملية التسجيل للاستفادة من الدفعة الرابعة مستمرة بالتزامن مع صرف الدفعة الثانية، والتأكد من صحة الحسابات البنكية للمستفيدن من الدفعة الثالثة، وكان تم صرف الدفعة الأولى مطلع شهر أبريل، وبعد شهر تم إيداع الدفعة الثانية في حسابات المستفيدين، وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة تستهدف فئة الشباب في المجتمع السعودي بهدف مساندة المواطنين حديثي الزواج.

شروط الأهلية للتسجيل في مبادرة سند الزواج

أوضح برنامج سند بن محمد سلمان الذي طرح أول مبادراته “سند الزواج”، أنه للحصول على الدعم من سند الزواج يجب القيام بثلاثة أمور وهي:

التسجيل في البرنامج.

انطباق الشروط على المستفيد.

إنهاء دورة الوعي المالي.

أما شروط أهلية سند الزواج، فقد وضع برنامج سند محمد بن سلمان عدة شروط بهدف تعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، وتتمثل هذه الشروط بالتالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر على 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%.

الأولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

رابط وخطوات التسجيل في سند الزواج

ما زال الباب مفتوحًا أمام المواطنين الشباب للتسجيل والاستفادة من عطاء سند الزواج للدفعة الرابعة وذلك عبر موقع سند محمد بن سلمان الإلكتروني وفيما يلي خطوات التسجيل :

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان من هنا

اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

التأكد من مطابقة طالب التسجيل للشروط والمعايير المبينة أعلاه.

إنشاء حساب وإدخال البيانات المطلوبة.

اجتياز دورة الوعي المالي.

انتظار رسالة اعتماد الطلب.

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