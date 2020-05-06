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مبادرة عودة.. السعودية تزف بشرى سارة للمقيمين في المملكة

بواسطة أحمد سعيد
مبادرة عودة للمقيمين في المملكة مبادرة عودة بشرى سارة للمقيمين في المملكة

زفّت المملكة العربية السعودية بشرى سارة للمقيمين الراغبين في العودة إلى بلادهم، وذلك من خلال مبادرة عودة إذ أتاحت التسجيل فيها لجميع الجنسيات، بشكل استثنائي، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، الذي تسبب في تعليق الرحلات الجوية من وإلى الممكلة وكثير من الدول على مستوى العالم.

وقال وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، في بيان، إن الراغبين في العودة إلى بلادهم جوًّا يمكنهم التسجيل وتقديم طلبات العودة إلكترونيًّا من خلال منصة “أبشر”، مشيرة إلى أن هذا المبادرة تشمل الآتي:

  • حاملو تأشيرة الخروج والعودة.
  • حاملو تأشيرة الخروج النهائي.
  • حاملو تأشيرة الزيارة بمختلف أنواعها.
  • حاملو التأشيرة السياحية.

التسجيل في مبادرة عودة

وأفادت وزارة الداخلية السعودية، بأن مَن يُريد التسجيل في مبادرة عودة، عليه الدخول أولا إلى على أيقونة “عودة” من خلال منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية التابعة للوزارة، ثم يقوم بكتابة البيانات التالية:

  • رقم الإقامة.
  • تاريخ الميلاد.
  • رقم الجوال.
  • مدينة المغادرة.
  • مطار الوصول.

4 مطارات

وأشارت الوزارة إلى أن الراغبين في العودة إلى بلادهم لا يحتاجون للحصول على الخدمة وجود حساب في “منصة أبشر”، مؤكدًا أن مغادرة المقيمين عبر مبادرة عودة ستكون بعد موافقة الدول السماح باستقبال رعاياهم، وعبر 4 مطارات هي:

  • مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
  • مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
  • مطار الملك فهد الدولي بالدمام.
  • مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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