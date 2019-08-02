مبكراً عن موعدة..ميعاد صرف حساب المواطن الدفعه 21

موعد صرف حساب المواطن الدفعه 21 حيث يتعارض ميعاد الصرف هذا الشهر مع الإجازة الرسميه لعيد الأضحى المبارك والتي تبدأ يوم الأحد القادم الموافق 4 من شهر أغسطس حتى يوم 14 أغسطس اخر ايام عيد الأضحى، و الجدير بالذكر أن موعد صرف حساب المواطن هذا الشهر سيتم تقديمة حتى يتمكن البرنامج من إيداع مبلغ الدعم للمستفيدين قبل عيد الأضحى المبارك .

متى سيتم إيداع الدفعه ال21 من حساب المواطن ؟

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 21 سيتم تقديمة ليوم 8 من شهر أغسطس بتصريح من الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر يوم الخميس الموافق 1 من شهر أغسطس، حيث أعلن الحساب عن أن المده المتبقية لإيداع الدفعة هي سبعة أيام أي يوم الخميس القادم الموافق 8 من شهر أغسطس الجاري.

رابط التقديم للدفعه القادمة “الدفعة 22 “

سوف يتم الإعلان يوم الثلاثاء القادم عن فتح التسجيل في الدفعة الثانية و العشرون من حساب المواطن، و يمكنك عزيزي المواطن من التقديم عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن ، و الجدير بالذكر أن قيمة متوسط الدعم في الدفعة العشرون كانت الأكبر خلال الدفعات العشرين الماضية فقد بلغت 1049 ريال سعودي حيث أنها تختلف من أسرة للأخرى، وبلغ إجمالي الدعم 2.6 مليار ريال سعودي ليصل الى 12.4 مليون مستفيد وتابع، وقد بلغت قيمة الدعم حتى الان منذ إنطلاق برنامج حساب المواطن 47.6 مليار ريال سعودي .